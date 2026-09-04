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Οι μετοχές της Volkswagen ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων, μετά τη φιλόδοξη συμφωνία ανασυγκρότησης, στην οποία κατέληξε αργά την Πέμπτη το εποπτικό συμβούλιο της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, η οποία δίνει έμφαση σε εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας και αποτρέπη μια σύγκρουση μεταξύ των κύριων μετόχων.

Η συμφωνία για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην 89χρονη ιστορία του ομίλου περιλαμβάνει περαιτέρω περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό μείωσης των θέσεων που συμφωνήθηκε, στις 100.000, ενώ αφήνει ανοιχτό το μέλλον τεσσάρων εργοστασίων της στη Γερμανία.

Η Volkswagen, όπως και οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της, δέχεται πιέσεις από τους επώδυνους δασμούς στις ΗΠΑ, τη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα — που κάποτε αποτελούσε πηγή κερδών — και τους επιθετικούς ασιατικούς ανταγωνιστές που εισέρχονται στη στάσιμη ευρωπαϊκή αγορά.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν υπονομεύσει το λειτουργικό περιθώριο εσόδων του ομίλου, το οποίο διαμορφώθηκε στο 3,8% το πρώτο εξάμηνο, από 7,9% το 2022, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Οι μέτοχοι και οι αναλυτές εξέφρασαν ανακούφιση για το γεγονός ότι η Volkswagen — με εργατικό δυναμικό άνω των 650.000 ατόμων — εξακολουθεί να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις μεγάλης εμβέλειας σε περιόδους κρίσης.

Ο Ίνγκο Σπάιχ της Deka Investment, μέτοχος της Volkswagen, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντική πρόοδο: «Σημαίνει αυτό ότι η Volkswagen έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες; Σίγουρα όχι. Τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι: η εφαρμογή» της συμφωνίας.

Ο Μόριτς Κρόνενμπεργκερ της Union Investment, ενώ χαιρέτισε τη συμφωνία, δήλωσε επίσης ότι η πίεση βρίσκεται πλέον στη διοίκηση να ανταποκριθεί: «Η μπάλα βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου στο γήπεδο του διοικητικού συμβουλίου. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες», πρόσθεσε.

Αν και η συμφωνία δεν δίδει λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πότε θα γίνουν οι περικοπές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το 50% των εξοικονομήσεων θα πρέπει να προέλθει από τη Γερμανία, υποδηλώνοντας περίπου 25.000 απολύσεις στις εγχώριες δραστηριότητές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος περικοπής θέσεων εργασίας θα πρέπει να καθοριστούν μεταξύ της διοίκησης και των συντεχνιών, οι οποίες εξασφάλισαν εγγύηση απασχόλησης για το μεγαλύτερο μέρος των γερμανικών δραστηριοτήτων της Volkswagen έως το 2030, στο πλαίσιο ενός προηγούμενου πακέτου ανασυγκρότησης το 2024.

ΚΥΠΕ