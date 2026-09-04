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Σοκ προκαλεί η υπόθεση στον Μαραθώνα, όπου γυναίκα παραδέχθηκε ότι απέκρυψε τον θάνατο της 90χρονης μητέρας της και συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξή της, επικαλούμενη σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα και συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης.

Η γυναίκα ανέφερε στο Live News πως είχε αρκετά χρέη, τα οποία αποπλήρωσε με δόσεις. Σε ερώτηση γιατί ήθελε τόσο την σύνταξη της μητέρας της, αποκρίθηκε πως: «Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια». Στην συνέχεια ανέφερε πως όταν πέθανε η μητέρα της, η σύνταξή της ήταν 1.000 ευρώ.

«Και αποφασίσατε να μην την δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;» ρωτήθηκε και απάντησε θετικά.

Στην συνέχεια ανέφερε πως δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη τη μέρα που η 90χρονη μητέρα της πέθανε και η ίδια, φέρεται να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η κόρη της ηλικιωμένης. Η γυναίκα τώρα, κάνει λόγο για οικονομικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε, ως δικαιολογία για το γεγονός ότι θέλησε να αποκρύψει το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της και κάπου έπεσε. Εγώ, της έδινα να φάει. Δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν» είπε η ίδια μιλώντας στην κάμερα του Live News ενώ αναφορικά με τη μέρα που υπέδειξε στις αρχές το σημείο της αυλής που έθαψε τη μητέρα της εκείνη απάντησε θετικά: «Ναι, το είπα. Και μου είπαν: “Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα”».

«Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα» σημείωσε η γυναίκα ενώ τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη μέρα που η ηλικιωμένη μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή και η ίδια, κατά δήλωσή της, την έθαψε στον κήπο, είπε πως δεν τη θυμάται ακριβώς. «Όχι. δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο γιος μου ήξερε. Μπροστά την είχα βάλει. Δεν με βοήθησε εκείνος. Φώναξα εργάτη για να τη μεταφέρω. Ήταν αργά αλλά όχι νύχτα» είπε στην κάμερα του Mega.

«Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν» λέει ο πρώην σύζυγός της

Ένας από τους πρώην συζύγους της γυναίκας, μίλησε στην εκπομπή και την χαρακτήρισε «σατανά» ενώ πρόσθεσε πως «μια ζωή βλακείες έκανε».

Συγκεκριμένα είπε: «Μια ζωή προβλήματα είχε. Τρελοκομείο. Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο. Είχε πάρει είκοσι χιλιάδες από τον πρώην σύζυγό της. Αυτά τα λεφτά έμαθα ότι είχε. Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι “την τακτοποίησα”. Πού την τακτοποίησε; Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν».

Είχε πει πως είχε τακτοποιήσει την ηλικιωμένη σε γηροκομείο

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται ύστερα από την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες προσήλθε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία.

Ο πατέρας της καταγγέλλουσας τόνισε πως η κόρη του (η εγγονή που έκανε την καταγγελία) δεν ήξερε ότι η γιαγιά της είχε πεθάνει καθώς βρισκόταν μονίμως εκτός Ελλάδος.

«Η κόρη μου δεν ήξερε ότι η γιαγιά της έχει πεθάνει. Ήταν συνέχεια έξω. Μετά ήρθε εδώ. Διορίστηκε στα νησιά. Λείπει τώρα σε δύο τρία νησιά» είπε, ενώ σε ερώτηση για το τι δικαιολογία είχε πει η γυναίκα στην οικογένεια, ο πατέρας ανέφερε πως τους έλεγε ότι είχε μεταφέρει την ηλικιωμένη σε ένα γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης.

«Τι να σας πω τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια; Τότε ήταν εντάξει. Μετά, όταν χωρίσαμε εμείς, δεν ξέρω. Εφτά χρόνια ήμασταν μαζί. Δεν είχαμε και πολλά χρόνια» ανέφερε ο πατέρας της καταγγέλλουσας στο Mega.

Ενώ η τωρινή του σύζυγός είπε πως η γυναίκα τους είχε ενημερώσει ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει. «Δεν ξέρω πότε ήταν. Το δεκαπέντε ήταν. Το δεκαέξι ήταν που μας είπε ότι πέθανε. Δεν θυμάμαι» είπε η σύζυγός του πατέρα της καταγγέλλουσας.

«Περίεργη η συμπεριφορά της» λένε οι γείτονες

Σε σοκ βρίσκονται οι γείτονες της γυναίκας που ομολόγησε στις Αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή μετά το θάνατό της προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξή της καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Οι γείτονες της, παρακολουθούν όσα διαδραματίζονται στο σπίτι στον Μαραθώνα και μιλώντας στο Mega χαρακτήρισαν την συμπεριφορά της γυναίκας ως «περίεργη».

«Ήταν λίγο περίεργη η συμπεριφορά της. Πέρναγε κάποιες φορές να πετάξει τα σκουπίδια και από το φέρσιμό της, το βλέμμα της, το ντύσιμό της, ήταν γενικώς περίεργη» είπε χαρακτηριστικά μια γειτόνισσα ενώ άλλη παραδέχθηκε πως σοκαρίστηκε όταν άκουσε το τι συνέβη.

«Κάτι είχα ψυλλιαστεί»

Ο γιος της γυναίκας που φέρεται να έθαψε την ηλικιωμένη γυναίκα, επανέλαβε πως η μητέρα του, του είχε πει ότι «την τακτοποίησα» αλλά δεν πήγε το μυαλό του σε ένα τέτοιο σενάριο όπως αυτό που βλέπει να διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες.

«Εμένα μου είχε πει ότι “την τακτοποίησα” και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι “την τακτοποίησα” και λοιπά. Δεν… Μετά δεν ήξερα. Πού να ξέρω; Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί. Έπαιρνε κάποια χρήματα. Δεν μου είχε πει κι εμένα τι ακριβώς» είπε χαρακτηριστικά στο Mega.

Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης στον Μαραθώνα

Στο Αστυνομικό Τμήμα μεταφέρθηκαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης η σορός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στον Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια και ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη των δύο συγγενών της ηλικιωμένης για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα. Εν τέλει τα δύο άτομα συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι που υπέδειξε η καταγγέλλουσα στον Μαραθώνα, εντοπίστηκαν στο υπόγειο ανθρώπινα λείψανα, τα οποία φέρεται να ανήκουν στην 90χρονη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό που βρέθηκε ήταν σκελετός. Για τον λόγο αυτό στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος και όχι ιατροδικαστής.

Όσον αφορά την κατηγορία της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, που αφορά την πιθανή παράνομη είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης, αυτή αναμένεται να διερευνηθεί σε ξεχωριστή δικογραφία.

Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Την υπόθεση αποκάλυψε η καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες προσήλθε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να υπέδειξε ως εμπλεκόμενους τη μητέρα της και τον αδερφό της, δηλαδή την κόρη και τον εγγονό της ηλικιωμένης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η γιαγιά της πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια και πως η μητέρα της, με τη βοήθεια του αδελφού της, απέκρυψε τον θάνατο προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας νωρίτερα στο Πρώτο Θέμα είχε δηλώσει ότι η μητέρα του τον καθησύχαζε λέγοντάς του πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του.

«Την τελευταία φορά που την είδα τη γιαγιά μου ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε “μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα”», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζονταν οι αναλήψεις από τον λογαριασμό της

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν διαπιστώσει ότι μέχρι και τον Αύγουστο πραγματοποιούνταν αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης.

Από την έρευνα στην τράπεζα όπου πιστωνόταν η σύνταξή της προέκυψε ότι χρήματα εξακολουθούσαν να αναλαμβάνονται μέσω της χρεωστικής κάρτας της 90χρονης, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές.

protothema.gr