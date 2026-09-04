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Ρωσικό drone έπληξε την Παρασκευή το αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου, με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας.

«Μίλησα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ. Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στην οδό Βολοντίμιρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

⚡️ BREAKING: Attempted assassination of the head of Ukraine’s intelligence service



Russian Shahed drone strikes the Security Service of Ukraine (SBU) building in Kyiv.



President Zelenskyy said the following:



“The drone was directed straight at the office of the head of the SBU… pic.twitter.com/DRax4RI0Kb September 4, 2026

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και όσοι επλήγησαν θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Το drone είχε ως άμεσο στόχο το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτίριο.

NEW: A Russian drone struck the central building of Ukraine’s Security Service (SBU) on Volodymyrska Street in Kyiv, opposite St. Sophia’s Cathedral, Zelensky says.



The drone reportedly targeted SBU chief Poklad’s office. pic.twitter.com/aZciij3em7 September 4, 2026

Έδωσα εντολή στον Πόκλαντ να δώσει στους Ρώσους την κατάλληλη, ουσιαστική απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση αντίστοιχη με αυτό το πλήγμα, μόλις όλα είναι έτοιμα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα υποστηρίξουν αυτή την απάντηση. Δόξα στην Ουκρανία!», πρόσθεσε.



I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.… September 4, 2026

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, ο οποίος νωρίτερα είχε κάνει γνωστό ότι πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας μετά το ρωσικό χτύπημα με drone σε κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Πολλά ασθενοφόρα και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατευθύνθηκαν στο σημείο, στο ιστορικό τμήμα της πόλης, κοντά στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς αρτοποιείου Zavertailo ανέφερε μέσω Telegram ότι το κτίριό τους καταστράφηκε από την επίθεση.

Η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται εδώ και δέκα ημέρες υπό συνεχή επίθεση από ρωσικά drones. Την Τετάρτη επλήγη επίσης πανεπιστήμιο στο κέντρο της πόλης.

skai.gr