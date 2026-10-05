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Της Rashi Shrivastava

Την Τετάρτη, η start up φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια πώληση μετοχών αξίας 300 εκατ. δολαρίων σε υπαλλήλους της, εξέλιξη ποιυ διπλασίασε την αποτίμησή της στα 22 δισ. δολάρια. Οι Πολωνοί συνιδρυτές της, Mati Staniszewski και Piotr Dabkowski, οι οποίοι κατέχουν μερίδιο 15% έκαστος στην εταιρεία, έχουν πλέον καθαρή αξία 3,3 δισ. δολάρια έκαστος, από 1,6 δισ. δολάρια νωρίτερα φέτος.

Οι Staniszewski και Dabkowski, φίλοι από το λύκειο, μεγάλωσαν βλέποντας ταινίες με κακή μεταγλώττιση. Αυτές οι ταινίες ήταν εν μέρει ο λόγος που τους οδήγησε το 2022 να παραιτηθούν από τις θέσεις τους στην Palantir και στην Google, αντίστοιχα, και να συγκεντρώσουν τις αποταμιεύσεις τους για να ιδρύσουν την ElevenLabs, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως καλύτερη εναλλακτική λύση έναντι των μονότονων μεταγλωττίσεων. Σήμερα, η start up με έδρα τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο αναφέρει ότι εταιρείες όπως η Klarna και η Revolut αντιπροσωπεύουν το 55% των εσόδων της. Τον Δεκέμβριο του 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε πως είχε ετήσια έσοδα 200 εκατ. δολάρια. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να διπλασιάσει τα έσοδά της το 2026, ενώ οι πράκτορές της τεχνητής νοημοσύνης διαχειρίζονται πλέον 15 εκατ. συνομιλίες κάθε εβδομάδα.

Αυτοί είναι οι δύο πιο πρόσφατοι Ευρωπαίοι ιδρυτές εταιρειών που είδαν την περιουσία τους να εκτοξεύεται τους τελευταίους μήνες, χάρη σε μια σειρά από mega-deals και γύρους χρηματοδότησης που έχουν βοηθήσει την Ευρώπη να επανέλθει στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Τους τελευταίους πέντε μήνες, έχουν αναδειχθεί οκτώ νέοι δισεκατομμυριούχοι, ενώ άλλοι έξι έχουν δει την περιουσία τους να αυξάνεται.

Την αρχή αυτών των εντυπωσιακών συναλλαγών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης την έκανε η start up λογισμικού n8n με έδρα το Βερολίνο, η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τις ροές εργασίας τους χρησιμοποιώντας περισσότερα από 12.000 προτυπα. Τον Μάιο, η εταιρεία εξασφάλισε μια στρατηγική επένδυση από τη SAP, διπλασιάζοντας την αποτίμησή της στα 5,2 δισ. δολάρια. Αυτό αρκούσε για να αναδείξει τον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της, Jan Oberhauser, σε νέο δισεκατομμυριούχο, με μερίδιο περίπου 45% αξίας 2,3 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με γερμανικά έγγραφα. Ο Oberhauser δεν απάντησε στο αίτημα του Forbes για σχόλιο.

Στις αρχές Αυγούστου, ο 25χρονος Βρετανός επιχειρηματίας James Dacombe έγινε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος της Ευρώπης, αφού συγκέντρωσε 312 εκατ. δολάρια με αποτίμηση 3,3 δισ. δολαρίων για τη startup μικροτσίπ, Olix. Ο Dacombe, ο οποίος εγκατέλειψε το λύκειο για να ιδρύσει την πρώτη του εταιρεία, κατέχει περίπου το 30% της Olix, όπως ανέφερε τότε το Forbes.

Στα μέσα Αυγούστου, η σουηδική Lovable ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή νέα συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. δολαρίων, η οποία αποτίμησε την εταιρεία δημιουργίας εφαρμογών ιστότοπων με τεχνητή νοημοσύνη σε πάνω από 13,3 δισ. δολάρια. Αυτό αύξησε τη συμμετοχή των συνιδρυτών της, Anton Osika και Fabin Hedin, στα 3,1 δισ. δολάρια έκαστος.

Λίγες ημέρες μετά, η καθαρή περιουσία του Σουηδού ιδρυτή Arvid Lunnemark διπλασιάστηκε επίσης, αφού ο Elon Musk εξαγόρασε την Cursor, τη start up προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης που είχε συνιδρύσει με τρεις φίλους του στο MIT το 2022. Η εξαγορά αποτίμησε την Cursor σε πάνω από 60 δισ. δολάρια, με το μερίδιο του Lunnemark να αξίζει μόνο του πάνω από 2,7 δισ. δολάρια. Ο Lunnemark, πρώην πρωταθλητής μαθηματικών Ολυμπιάδων, αποχώρησε από την Cursor το 2025 για να ιδρύσει μια νέα startup με την ονομασία Integrous Research, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων για ασφαλέστερη τεχνητή νοημοσυνη.

Ακολούθησαν τα νέα για τη start up data centers Fluidstack, η οποία, όπως ανέφερε το Forbes τον Σεπτέμβριο, είχε ολοκληρώσει το καλοκαίρι έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, που την αποτίμησε σε πάνω από 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία, η οποία προβλέπει αύξηση των εσόδων της στα 660 εκατ. δολάρια φέτος, ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε την έδρα της στο Λονδίνο μέχρι που μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο. Η συμφωνία ανέδειξε τους συνιδρυτές Gary Wu, 31 ετών, Jamie Cox, 29 ετών, και César Maklary, 29 ετών, σε δισεκατομμυριούχους, με καθαρή περιουσία 1 δισ. δολάρια έκαστος. Ο Wu και ο Cox γνωρίστηκαν ενώ σπούδαζαν στην Οξφόρδη, πριν ιδρύσουν τη Fluidstack το 2017. Ο Maklary, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στον τομέα της αεροδυναμικής για μια ομάδα της Φόρμουλα 1, εντάχθηκε στην εταιρεία το 2020. Η start up ξεκίνησε ως μια πλατφόρμα που επέτρεπε στους gamers να ενοικιάζουν GPU σε ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης. Πλέον κατασκευάζει data centers σε ολόκληρη τη χώρα και έχει την Anthropic ως έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της. Και οι τρεις Ευρωπαίοι συνιδρυτές εδρεύουν πλέον στη Νέα Υόρκη.

Στη συνέχεια ήρθε ο μεγαλύτερος γύρος χρηματοδότησης που έχει συγκεντρώσει ποτέ μια ευρωπαϊκή νεοφυής επιχείρηση. Η γαλλική εταιρεία Mistral, ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό γύρο χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας περίπου 3,5 δισ. δολάρια με αποτίμηση 24,3 δισ. δολάρια. Οι ιδρυτές της εταιρείας, με έδρα το Παρίσι —ο ερευνητής της Google DeepMind Arthur Mensch και οι βετεράνοι του Facebook Timothée Lacroix και Guillaume Lample— ίδρυσαν τη Mistral το 2023 με σκοπό την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, προκειμένου να ανταγωνιστούν τα αμερικανικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και τα κινεζικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα. Η χρηματοδότηση αυτή αύξησε την αξία των μεριδίων των τριών συνιδρυτών της Mistral στα 2,7 δισ. δολάρια έκαστο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, από 1,8 δισ. δολάρια τον Απρίλιο.

Οι εξαγορές συνέβαλαν επίσης στην αύξηση αυτών των περιουσιών. Ο κολοσσός των μικροεπεξεργαστών Nvidia συμφώνησε τον περασμένο μήνα να εξαγοράσει την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Hugging Face έναντι 12,9 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία ανέδειξε τους τρεις Γάλλους συνιδρυτές της start up, Clément Delangue, Julien Chaumond και Thomas Wolf, σε δισεκατομμυριούχους, με καθαρή περιουσία 1,7 δισ. δολαρίων έκαστος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes.

Forbes