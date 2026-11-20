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Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 2025, φτάνοντας τα €10,08 δισ., έναντι μόλις €120,3 εκατ. το 2024, σύμφωνα με στοιχεία προσαρμοσμένα για τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού (SPEs). Η αύξηση προήλθε κυρίως από τους τομείς των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και της ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), το συνολικό απόθεμα εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) ανήλθε στα €381,4 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο μέγεθος περιλαμβάνει και κεφάλαια που διακινούνται μέσω Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού, οι οποίες έχουν έδρα στην Κύπρο αλλά συχνά εξυπηρετούν διεθνείς επενδυτικές δραστηριότητες.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΤΚ δημοσιεύει συμπληρωματικά στοιχεία που εξαιρούν τις συγκεκριμένες οντότητες, προκειμένου να αποτυπώνεται σαφέστερα η επενδυτική δραστηριότητα που συνδέεται με την εγχώρια οικονομία.

Στα €92,6 δισ. οι ξένες επενδύσεις χωρίς τις SPEs

Μετά την προσαρμογή για τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού, το απόθεμα εισερχόμενων ΑΞΕ αυξήθηκε κατά 8%, στα €92,61 δισ., από €85,77 δισ. στο τέλος του 2024.

Αντίστοιχα, το απόθεμα εξερχόμενων επενδύσεων, δηλαδή των επενδύσεων κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, αυξήθηκε κατά 1%, φτάνοντας τα €33,47 δισ., από €33,13 δισ. την προηγούμενη χρονιά.

Σε συνολική βάση, συμπεριλαμβανομένων των SPEs, το απόθεμα εξερχόμενων επενδύσεων ανήλθε στα €336,54 δισ., σημειώνοντας αύξηση 3,2%.

Ως αποτέλεσμα, η καθαρή επενδυτική θέση από ΑΞΕ διαμορφώθηκε στα -€44,9 δισ., έναντι -€40,13 δισ. το 2024.

Χρηματοοικονομικός τομέας και ακίνητα προσέλκυσαν τα περισσότερα κεφάλαια

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις εισερχόμενες επενδυτικές ροές, οι οποίες, μετά την προσαρμογή για τις SPEs, ανήλθαν στα €10,08 δισ. το 2025.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, €6,72 δισ. κατευθύνθηκαν στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα, ενώ άλλα €2,54 δισ. αφορούσαν δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας.

Οι δύο αυτοί τομείς συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος των εισερχόμενων επενδυτικών κεφαλαίων, αναδεικνύοντας τη σημαντική τους συμμετοχή στην επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτικός εταίρος

Η Ευρώπη διατήρησε την πρώτη θέση ως πηγή ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 2025.

Το συνολικό απόθεμα εισερχόμενων επενδύσεων από ευρωπαϊκές οικονομίες διαμορφώθηκε στα €294,31 δισ., ενώ σε βάση προσαρμοσμένη για τις SPEs ανήλθε στα €65,83 δισ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2%.

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν και οι επενδυτικές σχέσεις με την Ασία.

Συγκεκριμένα, το απόθεμα εισερχόμενων επενδύσεων από ασιατικές οικονομίες αυξήθηκε από €8,38 δισ. το 2024 σε €26,79 δισ. το 2025.

Παράλληλα, οι εξερχόμενες επενδύσεις της Κύπρου προς την Ασία υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα €24,99 δισ.

Ρωσία, ΗΠΑ, Λουξεμβούργο και Βρετανία στους βασικούς επενδυτές

Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποίησε επίσης στοιχεία με βάση την τελική επενδύουσα οικονομία, δηλαδή τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο τελικός επενδυτής και όχι απαραίτητα εκείνη μέσω της οποίας πραγματοποιείται άμεσα η επένδυση.

Με αυτή τη μεθοδολογία, η Ευρώπη αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τελική πηγή επενδυτικών κεφαλαίων, με €231,87 δισ., ενώ ακολούθησε η Αμερική με €92,31 δισ.

Μεταξύ των σημαντικότερων χωρών τελικού επενδυτή περιλαμβάνονται η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υποχώρησαν οι αποδόσεις των ξένων επενδύσεων

Παρά την αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων, το εισόδημα από άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσίασε υποχώρηση το 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των επανεπενδυθέντων κερδών μετά την υψηλή κερδοφορία του 2024.

Η απόδοση των εισερχόμενων ΑΞΕ μειώθηκε στο 5,8%, από 8,6% το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα, η απόδοση των εξερχόμενων επενδύσεων υποχώρησε στο 5%, από 8,3% το 2024.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι δύο δείκτες εξακολούθησαν να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, αντανακλώντας τη διάρθρωση των διασυνοριακών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού που έχουν έδρα στην Κύπρο.

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά πρότυπα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, ενώ περιλαμβάνουν και αναθεωρημένα δεδομένα για το 2024.