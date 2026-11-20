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Μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα φοιτητικά επιδόματα του ακαδημαϊκού έτους 2025/2026 οι οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο και οι επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών. Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών υπενθυμίζει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό CY Login.

Ποιες οικογένειες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν δύο συγκεκριμένες κατηγορίες οικογενειών.

Η πρώτη αφορά οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025/2026 σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου, ενώ η οικογένειά τους διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Η δεύτερη αφορά επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών, οι οποίοι φοίτησαν την ίδια ακαδημαϊκή χρονιά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων:

Υποβολή αίτησης για φοιτητικά επιδόματα

Για πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται προσωπικός λογαριασμός CY Login. Όσοι δεν διαθέτουν λογαριασμό μπορούν να προχωρήσουν σε εγγραφή μέσω της επίσημης πλατφόρμας CY Login.

Ποιοι χρειάζονται ταυτοποίηση λογαριασμού

Διαφορετικές προϋποθέσεις ισχύουν για την ταυτοποίηση των αιτητών.

Οι Κύπριοι επαναπατρισθέντες πρέπει να ταυτοποιήσουν τον λογαριασμό CY Login, διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), με βιντεοκλήση ή με φυσική παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, προσκομίζοντας την ταυτότητά τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις οδηγίες ταυτοποίησης CY Login.

Αντίθετα, για τους Ελλαδίτες αιτητές δεν απαιτείται ταυτοποίηση του λογαριασμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερομένους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου.