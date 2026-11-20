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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Ekaterina Starinskaia, 16 ετών, η οποία απουσιάζει από την οικία της στη Λάρνακα, από τις 19/11/2026.

Η 16χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70μ. περίπου, με κοντά ξανθά μαλλιά και μπλέ μάτια. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μαύρο σακκάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Φέρει τατουάζ στα χέρια της.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό τηλεφώνου 24804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.