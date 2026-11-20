Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ξεκάθαρη θέση για τις φορολογικές υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών, αλλά και την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεοφυτίδης.

Τόνισε πως τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι εργοδότες τους οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, υπογραμμίζοντας ότι η φορολογική και η εργασιακή δικαιοσύνη πρέπει να συμβαδίζουν.

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL