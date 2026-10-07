Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Η πρόσβαση στη στέγαση είναι όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, ένα κοινό αγαθό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της κοινωνίας μας και, ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύεται», ανέφερε χθες ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν ( Dan Jannik Jørgensen).

Ο Επίτροπος μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να βοηθήσει την έγκριση της ενωσιακής Πράξης για την Προσιτή Στέγαση, που είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου. Η Πράξη στοχεύσει στη μείωση της έλλειψης προσιτής στέγης σε πολλές χώρες μέλη της ΕΕ και ειδικότερα στην παραχώρηση στις κυβερνήσεις δικαιοδοσιών για επιβολή περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου airbnb, σε περιοχές όπου διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη στέγης.

Η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση σε χώρες της Ένωσης γίνεται όλο και οξύτερη, με τις τιμές των κατοικιών να καταγράφουν σημαντική άνοδο, όπως και τα ενοίκια διαμαερισμάτων.

Ο κ. Γιόργκενσεν υπογράμμισε και χθες τη σημασία της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με παράλληλο σεβασμό στις αρμοδιότητες των κρατών-μελών.

Όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ, ο κ. Γιόργκενσεν τόνισε ότι η στεγαστική κρίση έχει πλέον καταστεί «επείγον» ζήτημα που επηρεάζει εκατομμύρια Ευρωπαίους και σημείωσε ότι, αν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα κράτη-μέλη, μπορούν να τους προσφέρουν «τα εργαλεία και τις κατευθύνσεις» για την αντιμετώπισή της.

Απαντώντας στις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών για τους περιορισμούς που επιθυμεί να θέσει η Κομισιόν σε περιπτώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με έλλειψη στέγης, ο Επίτροπος υπεραμύνθηκε της πρότασης της Επιτροπής, επισημαίνοντας, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ότι δεν επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα στις πόλεις ή στα κράτη-μέλη, αλλά τους παρέχει τη δυνατότητα να δράσουν όπου υπάρχει στεγαστική πίεση. Ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο Γιόργκενσεν υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν εκ φύσεως πρόβλημα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν μετατραπεί σε επιχειρηματικό μοντέλο, με ολόκληρα κτήρια να αγοράζονται με αποκλειστικό σκοπό τη βραχυχρόνια ενοικίαση. «Αυτό που βλέπουμε είναι, de facto, κτήρια που αγοράζονται με μοναδικό σκοπό να χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «σκιώδη ξενοδοχεία», κάτι που, όπως είπε, «ποτέ δεν ήταν ο σκοπός».

Η ενωσιακή Πράξη για την Προσιτή Στέγαση παραχωρεί στις κυβερνήσεις δικαιώματα επιβολής περιορισμών και για την ανέγερση δεύτερων κατοικιών, για τις οποίες ο Γιόργκενσεν είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αγοράζονται ως επενδυτικό προϊόν, αντί για χρυσό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όπως σημείωσε, εάν μια πόλη ή ένα κράτος θεωρεί ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά κατοικίας, «θα πρέπει φυσικά να έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι γι’ αυτό». Είπε ακόμα ότι η Κομισιόν δεν υποχρεώνει τις πόλεις και τα κράτη μέλη να κάνουν το οτιδήποτε. «Τους παρέχουμε όμως μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν», κατέληξε ο Επίτροπος.

Ξαναπάει στη Βουλή για τα διατάγματα ο Σάντσεθ

Παρ’ ότι τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου και διαλύθηκε το Κοινοβούλιο, το Υπουργικό του Συμβούλιο συνήλθε χθες Τρίτη και επανέλαβε τις αποφάσεις για έγκριση δύο διαταγμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την ανανέωση ενοικιαστηρίων συμβολαίων για δύο χρόνια και την παρεμπόδιση εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών.

Τα διατάγματα, λόγω της διάλυσης της Βουλής, πρέπει να εγκριθούν από Μόνιμη Επιτροπή του Κοινοβουλίου, αποτελούμενη από 69 βουλευτές. Ο Σάντσεθ ελπίζει πως η ψηφοφρία εντός της Επιτροπής θα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα από την απόρριψη των διαταγμάτων από την Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Παρασκευή.

Ο Σάντσεθ αναφέρθηκε χθες σε «21 μέτρα» που αποσκοπούν «να προστατεύσουν» περαιτέρω τους ενοικιαστές, σε μια αγορά ακινήτων την οποία χαρακτήρισε «δυσλειτουργική». Τα δύο κείμενα αναμένεται «να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προσιτά ενοίκια και επίσης στην αγορά για τον κόσμο», σημείωσε ακόμη ο σοσιαλιστής ηγέτης, δίνοντας έμφαση κυρίως σε δάνεια που μπορούν να φτάσουν «έως και τα 50.000 ευρώ άτοκα» για αγορά πρώτης κατοικίας.

«Η κυβέρνηση αυτή δεν θα κάνει πίσω», διαβεβαίωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.