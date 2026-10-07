Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν χθες για την θανάτωση του γάτου με πυροβολισμούς στην Πάφο, προσήχθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα κράτησης δύο ημερών. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί από την Δευτέρα και ένας 18χρονος εθνοφρουρός, ο οποίος τέθηκε από χθες με απόφαση του δικαστηρίου υπό τετραήμερη κράτηση.

Η αποτρόπαια υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου, το οποίο εξετάζει, πέραν της θανάτωσης ζώου, αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρίψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Κυριακή, όταν 56χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι εντόπισε τον γάτο του νεκρό σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο μετέβησαν την ίδια ημέρα μέλη του Κλιμακίου για τα Ζώα και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου για εξετάσεις. Κατά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα στο ζώο διαπιστώθηκε ότι αυτό έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων.

Πλέον, στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρία άτομα που σύμφωνα με την Αστυνομία διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στην τέλεση της αξιόποινης πράξης.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.