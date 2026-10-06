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Σημαντικός μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, όπου συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, για υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου, που κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το οποίο κατά την επίδικη περίοδο, κατά την οποία φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα, υπηρετούσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Μετά την κατάθεση του μάρτυρα ακολούθησε η αντεξέτασή του από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κατηγορουμένου, δικηγόρους Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη.

Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο και ο τελών σε αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος. Το Κακουργιοδικείο όρισε ως επόμενες δικασίμους την 15η και 16η Οκτωβρίου, στις 9:00 το πρωί.

Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν να καταθέσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο δεν κατέστη δυνατό να παρουσιαστεί ούτε σήμερα, λόγω προβλήματος υγείας που παρουσίασε και της νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση ηρεμίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει η παραπονούμενη, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει τελευταία και να δώσει τη μαρτυρία της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

ΚΥΠΕ