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Αναβλήθηκε η σημερινή δικάσιμος στο Κακουργιοδικείο Πάφου για την υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, λόγω ασθένειας μάρτυρα κατηγορίας.

Η διαδικασία θα συνεχισθεί, όπως ορίσθηκε από την προηγούμενη δικάσιμο στις 6 Οκτωβρίου, με την συνέχιση της κατάθεσης μαρτύρων κατηγορίας, ενώ θα ακολουθήσει η αντεξέταση από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κατηγορουμένου.

Στους μάρτυρες που κατέθεσαν ήδη δεν περιλαμβάνεται η παραπονούμενη, η οποία θεωρείται ως πιο πιθανό να καταθέσει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Φαίδωνας Φαίδωνος αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.