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Τέσσερις δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων πέρασε άδικα ο 71χρονος Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ στη Γιούτα, για τη δολοφονία μιας γυναίκας. Αποφυλακίστηκε σήμερα, έπειτα από νέες αναλύσεις που ανέτρεψαν τα δεδομένα της υπόθεσης.

O Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, μαύρος, καταδικάσθηκε το 1985 για την δολοφονία της Εύα Ολεσεν, θείας του αρχηγού της Αστυνομίας του Πρόβο, μίας πόλης της Γιούτα. Καταδικάσθηκε και πάλι το 1992, έπειτα από νέα δίκη.

Το κατηγορητήριο βασίστηκε σε δύο μαρτυρίες. Ο ίδιος υπέγραψε την ομολογία του. Το σενάριο που εμφάνισε η κατηγορούσα αρχή ήταν μία διάρρηξη που πήγε στραβά.

Man ordered released on bail after decades on Utah’s death row after DNA tests show no match to him: https://t.co/qhzq2xD8Q8 — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) September 29, 2026

Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ συνέχισε να δηλώνει την αθωότητά του και να καταγγέλλει ότι η αστυνομία απέσπασε από αυτόν την ομολογία του. Οι δύο μάρτυρες ομολόγησαν δύο δεκαετίες αργότερα ότι η αστυνομία του πλήρωσε και τους πίεσε για να παρουσιασθούν ως μάρτυρες κατηγορίας.

«Το κράτος του έκλεψε 41 χρόνια από την ζωή του και τον υπέβαλε στην φρίκη του διαδρόμου του θανάτου επί 40 χρόνια, αλλά απόψε βρίσκεται επιτέλους στο σπίτι του. Είναι μια μεγάλη μέρα», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Χρειάστηκαν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων DNA σε δείγματα που λήφθηκαν από την σκηνή του εγκλήματος που έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούν στο DNA του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ για να αποφυλακισθεί με εγγύηση.

Η υπεράσπισή του χρησιμοποίησε άλλη μαρτυρία που έκανε λόγο για έναν λευκό άνδρα που απομακρύνθηκε από την σκηνή του εγκλήματος, αλλά η αστυνομία δεν θέλησε να εξετάσει αυτήν την υπόθεση, ούτε άλλους υπόπτους, όπως ο σύζυγος του θύματος, ο οποίος πέθανε το 2009.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα είχε ζητήσει εδώ και μήνες την διεξαγωγή νέας δίκης με το αιτιολογικό των «σοβαρών σφαλμάτων» της αστυνομίας κατά την διάρκεια της έρευνας. Η νέα δίκη θα διεξαχθεί το 2027.

protothema.gr