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Νέο δημοψήφισμα θα απαιτούσε ενδεχόμενη επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, παρουσιάζοντας στη Βουλή των Κοινοτήτων τη συμφωνία επαναπροσέγγισης με τις Βρυξέλλες.

Απαντώντας σε ερώτηση του Συντηρητικού βουλευτή σερ Μπέρναρντ Τζένκιν, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το ενδεχόμενο επανένταξης χωρίς προηγούμενη προσφυγή στις κάλπες, δίνοντας την πιο σαφή μέχρι σήμερα τοποθέτησή του για το ζήτημα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία «ορόσημο», υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το κόστος ζωής και θα ενισχύσει τη συνεργασία με την ΕΕ για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ωστόσο, η εφαρμογή των συμφωνιών για το εμπόριο τροφίμων, την ενέργεια και την κινητικότητα των νέων εξακολουθεί να εξαρτάται από την επίλυση της διαφωνίας για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών. Οι Βρυξέλλες έχουν θέσει προθεσμία έξι μηνών για την επίτευξη συμβιβασμού.

Η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, κατηγόρησε τον Μπέρναμ για υπερβολικές παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ertnews.gr