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Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Στέλιος Χατζηιωάννου, γνωστός διεθνώς ως «Mr EasyJet» και «Sir Stelios», επέλεξε να επισημοποιήσει τη σχέση του με τη σύντροφό του, Όρλα, σε μια τελετή μακριά από τη δημοσιότητα, στη βίλα του Karl Lagerfeld στο Μονακό.

Ο γάμος σε κλειστό κύκλο

Ο πολιτικός γάμος πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Μονακό, σε εξαιρετικά κλειστό κύκλο, παρουσία περίπου 50 συγγενών και στενών φίλων. Μάρτυρες του ζευγαριού ήταν η αδελφή του επιχειρηματία, Κλέλια Χατζηιωάννου, και ο αδελφός της νύφης.

Ο Στέλιος Χατζηιωάννου ζει στο Μονακό από το 1990, επομένως η επιλογή του Πριγκιπάτου για τον γάμο του δεν ήταν απλώς εκείνη ενός εντυπωσιακού προορισμού, αλλά του τόπου όπου έχει τη βάση του εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Εκεί βρίσκονται το οικογενειακό του γραφείο και οι τοπικές δραστηριότητες του Stelios Philanthropic Foundation.

Το 2006, σε ηλικία 39 ετών, τιμήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ με τον τίτλο του ιππότη (Sir) για την προσφορά του στην επιχειρηματικότητα, ενώ το 2023 έλαβε από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ την υψηλότερη τιμητική διάκριση του Μονακό.

Ποια είναι η Orla Murphy

Η γυναίκα που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό του Στέλιου Χατζηιωάννου είναι η Orla Murphy, με καταγωγή από την Ιρλανδία.

Η Murphy σπούδασε Ιππικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ και το 2008 μετακόμισε στο Μονακό. Εκεί εργάστηκε ως στέλεχος πωλήσεων στην Boutsen Design, εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης που ειδικεύεται σε γιοτ και ιδιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Stelios Philanthropic Foundation, πρόκειται για την Boutsen Design, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων για γιοτ και ιδιωτικά αεροσκάφη.

Orla Murphy

Στο Μονακό έγινε και η γνωριμία της με τον Στέλιο Χατζηιωάννου. Η σχέση τους εξελίχθηκε με τα χρόνια και το 2018 απέκτησαν την κόρη τους, Άρια Χατζηιωάννου, το μοναδικό παιδί του επιχειρηματία.

Η Άρια γεννήθηκε στο Μονακό στις 29 Μαΐου 2018, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Stelios Philanthropic Foundation.

Το ζευγάρι ζει μαζί με την κόρη του στο Μονακό, ενώ επισκέπτεται συχνά την Αθήνα και περνά μέρος των διακοπών του στις Σπέτσες.

Η δεξίωση στη βίλα που νοίκιαζε ο Karl Lagerfeld

Μετά την πολιτική τελετή, οι νεόνυμφοι υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους στη Villa La Vigie, μία από τις πλέον ιστορικές και εντυπωσιακές κατοικίες της Κυανής Ακτής.

Η έπαυλη βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα, στην περιοχή του Monte-Carlo Beach, με θέα στη Μεσόγειο.

Χτίστηκε το 1902 από τον Sir William Ingram και στη διάρκεια της ιστορίας της έχει συνδεθεί με προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της διεθνούς υψηλής κοινωνίας.

Villa La Vigie / Φωτογραφία: Mandoga Media/picture alliance μέσω Getty Images

Ιδιαίτερη είναι η σύνδεσή της με τον Karl Lagerfeld. Ο εμβληματικός σχεδιαστής είχε νοικιάσει τη Villa La Vigie για περίπου μία δεκαετία και τη χρησιμοποιούσε ως θερινή κατοικία και προσωπικό καταφύγιο στο Μονακό.

Έτσι, ο χώρος που επέλεξαν ο Στέλιος Χατζηιωάννου και η Orla Murphy για τη γαμήλια δεξίωσή τους συνδύαζε την ιδιωτικότητα με την ιδιαίτερη ιστορία μιας κατοικίας στενά συνδεδεμένης με έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της μόδας.

O Karl Lagerfeld

Το λιτό νυφικό της Orla Murphy

Η Orla Murphy επέλεξε για την ημέρα του γάμου ένα λιτό και κομψό νυφικό, σε αρμονία με το διακριτικό ύφος της τελετής.

Παρά το εντυπωσιακό σκηνικό της Villa La Vigie και τη θέα στη Μεσόγειο, ο γάμος διατήρησε χαμηλούς τόνους, με το ζευγάρι να επιλέγει να γιορτάσει τη νέα σελίδα στη ζωή του μόνο με ανθρώπους του στενού του κύκλου.

Η φιλανθρωπική βραδιά πριν από τον γάμο

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο, ο Στέλιος Χατζηιωάννου διοργάνωσε στο Μονακό φιλανθρωπική εκδήλωση παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ήταν η 14η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του Stelios Philanthropic Foundation για τη στήριξη περιβαλλοντικών δράσεων. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 610.000 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν εξίσου στο WWF International και στο Fondation Prince Albert II de Monaco.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 60 φιλάνθρωποι και υποστηρικτές περιβαλλοντικών δράσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η προστασία της θαλάσσιας ζωής της Μεσογείου και ειδικότερα το Pelagos Sanctuary, η προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μονακό, Γαλλίας και Ιταλίας.

Κάθε δωρεά των προσκεκλημένων διπλασιάστηκε από το Stelios Philanthropic Foundation, ενώ τα έσοδα της βραδιάς μοιράστηκαν ισόποσα μεταξύ των δύο οργανισμών. Η συγκεκριμένη ετήσια πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει συνολικά περίπου 4,2 εκατ. ευρώ σε διάστημα 14 ετών.

iefimerida.gr