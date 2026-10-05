Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Στέλιος Χατζηιωάννου και η Orla Murphy παντρεύτηκαν στο Μονακό, επιλέγοντας να κρατήσουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ανάμεσα σε στενούς συγγενείς και φίλους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, η πολιτική τελετή πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Μονακό, παρουσία περίπου 50 καλεσμένων. Μάρτυρες του ζευγαριού ήταν η αδελφή του ιδρυτή της easyJet, Κλέλια Χατζηιωάννου, και ο αδελφός της νύφης.

Περισσότερα στο LIKE