Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας αποδίδουν οι ρωσικές αρχές τον θάνατο 28χρονης στη Σιβηρία, απορρίπτοντας τις πληροφορίες περί πανώλης. Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ δήλωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο», ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν την ασθένεια στη νεκρή.

Η είδηση του θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικού εργαστηρίου 28 ετών, εργαζόμενης στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ μεταδόθηκε από πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή και προκάλεσε έντονες ανησυχίες.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Ljudi Bajkala (Ο Κόσμος της Βαϊκάλης), είναι πιθανόν ότι η Ντάρια Σιπίλοβα μολύνθηκε από πνευμονική πανώλη από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.

Αλλά οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από ειδική επιτροπή ειδικών δείχνουν ως αιτία θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκούτσκ Ιγκόρ Κόμπζεφ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την κρατική υπηρεσία υγείας Rospotrebnadzor έδειξαν ότι «κανένας μικροοργανισμός που συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα της νεαρής γυναίκας δεν ανιχνεύθηκε στο βιοϋλικό της», δήλωσε μέσω του Telegram ο Ιγκόρ Κόμπζεφ.

Η υγειονομική κατάσταση στην περιοχή είναι «σταθερή», είπε προσθέτοντας ότι κανένας εργαζόμενος του Ινστιτούτου δεν έχει συμβουλευθεί γιατρό από την ανακοίνωση του θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα. «Η κατάσταση παραμένει υπό τον έλεγχό μας και τον έλεγχο των ειδικών», επέμεινε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κάλεσε από την πλευρά του «να ενημερώνονται» από τις επίσημες ανακοινώσεις της Rospotrebnadzor και όχι από «φήμες».

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια. Η πνευμονική πανώλη είναι ιδιαίτερα μολυσματική και μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν αντιμετωπισθεί γρήγορα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

protothema.gr