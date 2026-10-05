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Στα €1.305,6 εκατ. αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι €697,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Με την προσαρμογή των στοιχείων για την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), οι οποίες κατατάσσονται ως μη κάτοικοι, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €1.033,5 εκατ., από €607,3 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Επιδείνωση της διεθνούς επενδυτικής θέσης

Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού €30.879,3 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι €30.519,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Χωρίς την επίδραση των SPEs, η καθαρή θέση παθητικού διαμορφώθηκε στα €12.378,2 εκατ., από €12.323,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Αυξήθηκε το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος, μειώθηκε το καθαρό

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €228.598,8 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι €227.519,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα ανήλθαν στα €220.073,3 εκατ., από €218.537,1 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €457,1 εκατ., στα €8.525,4 εκατ.

Με την προσαρμογή για την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε στα €64.554,8 εκατ., έναντι €64.412,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το αντίστοιχο καθαρό εξωτερικό χρέος παρέμεινε αρνητικό, στα -€28.669,0 εκατ., από -€28.095,2 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.