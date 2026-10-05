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Όπως αναμενόταν, δεν θα διεξαχθεί φέτος τον Νοέμβριο η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου, μετά από 25 συναπτά έτη.

Η 26η διοργάνωση μεταφέρεται στις 5-7 Φεβρουαρίου 2027 στο Θέατρο Ριάλτο και συνοδεύεται από μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία του θεσμού: αποκτά διαγωνιστικό χαρακτήρα, με στόχο την επιλογή έργων που θα μπορούν στη συνέχεια να παρουσιαστούν στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Αντί για τον Απρίλιο, ως συνήθως, η προκήρυξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού έρχεται μόλις τώρα, με τις αιτήσεις να ανοίγουν στις 12 Οκτωβρίου και να κλείνουν στις 2 Νοεμβρίου, γεγονός που αφήνει τους δημιουργούς περίπου τρεις μήνες μέχρι την παρουσίαση των νέων έργων στο Ριάλτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε το 2020 η πανδημία είχε διακόψει την ετήσια συνέχεια της διοργάνωσης.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού γνωστοποίησε τις προθέσεις του να επανασχεδιάσει έναν από τους παλαιότερους θεσμούς του σύγχρονου κυπριακού χορού, συνδέοντας την Πλατφόρμα με την επιλογή έργων που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν εκτός Κύπρου. Η νέα κατεύθυνση παρουσιάζεται ως «κεφάλαιο εξωστρέφειας» και ως μία από τις πρώτες στοχευμένες δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας του Υφυπουργείου, σύμφωνα με τοποθέτηση της Υφυπουργού Κλέας Παπαέλληνα.

«Στόχος μας είναι να προβάλλουμε την Κύπρο ως ένα ευρωπαϊκό κόμβο με παγκόσμιο προσανατολισμό, που παράγει πολιτισμό υψηλής ποιότητας και επενδύει στους δημιουργούς του» δήλωσε σχετικά.

Το Υφυπουργείο συνδέει τη νέα διαδικασία με την προοπτική παρουσίασης επιλεγμένων έργων στην Αθήνα, το Βερολίνο και το Λονδίνο. Οι παραγωγές που θα διακριθούν και θα επιλεγούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν όχι μόνο στη Λευκωσία, αλλά και σε σημαντικά ευρωπαϊκά πολιτιστικά κέντρα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, στο Βερολίνο και στο Λονδίνο, όπου το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναπτύσσει και στηρίζει δράσεις εξωστρέφειας μέσω των πολιτιστικών του κέντρων.

Η νέα προκήρυξη προβλέπει ανώτατη επιχορήγηση €9500 για έργα των «Χορογράφων 5+» με τρεις ή περισσότερους συντελεστές επί σκηνής. Τα ποσά μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των συντελεστών, ενώ για τους Νέους Χορογράφους το ανώτατο ποσό είναι €5000. Για τους νέους χορογράφους προβλέπεται επιπλέον μέντορας, ο οποίος θα παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου κατά τη διάρκεια των προβών.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, η διαδικασία προβλέπει αξιολόγηση των έργων όχι μόνο για τη συμμετοχή τους στην ίδια την Πλατφόρμα, αλλά και με κριτήριο τη δυνατότητά τους να απευθυνθούν σε κοινό εκτός Κύπρου. Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, η επιτροπή θα επιλέξει 3 έως 4 έργα για παρουσίαση στη Λευκωσία και σε άλλες πόλεις, καθώς και στα Πολιτιστικά Κέντρα του Υφυπουργείου Πολιτισμού στο εξωτερικό.

Για τη συμμετοχή απαιτείται, μεταξύ άλλων, οι χορογράφοι να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ θα πρέπει ήδη να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένα έργα.

Τα έργα που θα προταθούν πρέπει να είναι καινούργια, να μην έχουν παρουσιαστεί προηγουμένως στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ούτε ζωντανά ούτε σε οπτικογραφημένη μορφή και να ανήκουν αποκλειστικά στον χώρο του σύγχρονου χορού. Για τους «Χορογράφους 5+» η διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 λεπτά, ενώ για τους «Νέους Χορογράφους» τα 15 λεπτά.

Αξιολόγηση και με διεθνή κριτήρια

Η επιλογή των έργων για την Πλατφόρμα θα γίνει από 5μελή Επιτροπή Επιλογής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Πολιτισμού, του Ριάλτο, των οργανωμένων φορέων του χορού και δύο πρόσωπα από τον χώρο του σύγχρονου χορού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κριτήρια της δεύτερης αξιολόγησης, δηλαδή της επιλογής των έργων μετά την Πλατφόρμα, από την ίδια Επιτροπή. Εκτός από την καλλιτεχνική αρτιότητα και πρωτοτυπία, το 30% της αξιολόγησης αφορά τη «Διεθνή Απήχηση και Αναγνωσιμότητα». Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα επικοινωνίας με διεθνές κοινό, η συνάφεια με σύγχρονες διεθνείς καλλιτεχνικές τάσεις και η δυνατότητα ένταξης του έργου σε διεθνή φεστιβάλ και πλατφόρμες.

Άλλο ένα 30% αφορά την «Αντιπροσωπευτικότητα της Σύγχρονης Κυπριακής Δημιουργίας», με κριτήρια όπως η ανάδειξη της ποιότητας και της πολυφωνίας της κυπριακής σκηνής και η προβολή μιας σύγχρονης και εξωστρεφούς εικόνας της Κύπρου.

Η Πλατφόρμα, που αποτελεί έναν από τους παλαιότερους θεσμούς παρουσίασης της σύγχρονης κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας, επιχειρεί έτσι να μετακινηθεί από μια διοργάνωση παρουσίασης νέων έργων σε ένα μοντέλο που συνδέει την παραγωγή, την αξιολόγηση και την εξωστρέφεια. Το αν αυτή η νέα κατεύθυνση θα δημιουργήσει πράγματι περισσότερες ευκαιρίες για τους Κύπριους χορογράφους θα φανεί στην πράξη, κυρίως από το πόσα και ποια έργα θα καταφέρουν τελικά να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί και επαγγελματίες του χώρου θα μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από την 12η Οκτωβρίου μέχρι 2α Νοεμβρίου 2026 (14:00), μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων www.grants4arts.cy.

Δείτε ΕΔΩ τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν το Πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Νικολάου στο τηλέφωνο 22809856 ή μέσω e-mail στο gnicolaou@culture.gov.cy.