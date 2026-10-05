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Την άμεση επίλυση της μακρόχρονης ιδιοκτησιακής εκκρεμότητας και την αποδοχή της πρότασης του Δήμου Λεμεσού για τη μεταφορά της ευθύνης του Θεάτρου Ριάλτο ζητά ο ίδιος ο οργανισμός, με ανακοίνωσή του που εκδόθηκε σήμερα, στον απόηχο της νέας αναβολής της συζήτησης του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Ριάλτο, σε συντονισμό με τον Δήμο Λεμεσού, παρεμβαίνει δημόσια υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον του θα πρέπει να λάβει υπόψη «την ιστορία, τη σημαντική πολιτιστική προσφορά και τον ιδιαίτερο θεσμικό ρόλο του Ριάλτο».

Η πρόταση του Δήμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπει τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου και την ανάληψη σχετικής ευθύνης από τον Δήμο, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του οργανισμού. Προβλέπει επίσης την κάλυψη από τον Δήμο του 50% της ετήσιας χορηγίας, πρόταση που έχει συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και, σύμφωνα με το Ριάλτο, έχει εξασφαλίσει τη συναίνεσή του.

Το Θέατρο σημειώνει ότι η πρόταση «αναγνωρίζει τον ιστορικό δεσμό του Θεάτρου Ριάλτο με τη Λεμεσό και τους κατοίκους της και περιορίζει την οικονομική επιβάρυνση του κράτους», ενώ παράλληλα δημιουργεί, όπως υποστηρίζει, καλύτερες προϋποθέσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών χορηγιών.

«Να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση»

Με ιδιαίτερα σαφή τρόπο το Ριάλτο διατυπώνει το αίτημά του προς την Πολιτεία: «Ζητούμε από την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην αποδοχή της πρότασης του Δήμου Λεμεσού, η οποία διασφαλίζει τη διοικητική και καλλιτεχνική ανεξαρτησία του Ριάλτο, την αυτόνομη κατάρτιση του καλλιτεχνικού του προγράμματος και τις θέσεις εργασίας του οργανισμού.»

Και εξηγεί γιατί η ανεξαρτησία αυτή θεωρείται από το θέατρο κομβικής σημασίας: «Η ανεξαρτησία αυτή αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη συνέχιση της αποστολής του: την ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής, τη στήριξη των δημιουργών, την ανάπτυξη κοινού και τη διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό.»

Το Ριάλτο υπενθυμίζει ότι επαναλειτούργησε το 1999, μετά τη μεγάλη επένδυση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού κι ότι έκτοτε εξελίχθηκε σε σημαντική υποδομή για τις παραστατικές τέχνες και σε σταθερό θεσμικό εταίρο της Πολιτείας.

Στην ανακοίνωσή του απαριθμεί μια σειρά θεσμών και διοργανώσεων που συνδέθηκαν με τη λειτουργία του, μεταξύ άλλων το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου, τις «Κινηματογραφικές Μέρες», το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, το Showcase Τζαζ και Μουσικών του Κόσμου και το Showcase Χορογραφίας Κύπρου. Όπως σημειώνει, η υλοποίηση αυτών των θεσμών δεσμεύει το θέατρο και τις υποδομές του για περισσότερες από 70 ημέρες κάθε χρόνο.

Η οικονομική εκκρεμότητα

Το Ριάλτο αναφέρεται και στο υφιστάμενο οικονομικό καθεστώς, σημειώνοντας ότι μετά τον τερματισμό της οικονομικής στήριξης από τον Συνεργατισμό το 2018, το Υπουργείο Οικονομικών, ως νέος ιδιοκτήτης, στηρίζει το θέατρο με ετήσια χορηγία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χορηγία αυτή αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του οργανισμού και καλύπτει μέρος των λειτουργικών του υποχρεώσεων, καθώς και ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου και των υποδομών του.

Το θέατρο αναφέρει ότι από το 2019 η διοίκησή του επιδιώκει συστηματικά την επίλυση της εκκρεμότητας, μέσω επιστολών και συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς. «Η παρατεταμένη αβεβαιότητα δυσχεραίνει τη λειτουργία, επιβαρύνει τη διοίκηση και τους εργαζομένους και περιορίζει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προσθέτει δε ότι οι καθυστερήσεις στην καταβολή της ετήσιας κρατικής χορηγίας, η οποία τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται περίπου στο τέλος του έτους, επιτείνουν τις δυσκολίες προγραμματισμού.

«Να προστατευθεί η παρακαταθήκη του Ριάλτο»

Το Θέατρο υπογραμμίζει, τέλος, ότι λειτουργεί με διαφάνεια και συστηματικό οικονομικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο και υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και στο Γενικό Λογιστήριο.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφή αναφορά στην ανάγκη να ληφθεί απόφαση που θα επιτρέψει τη συνέχιση του έργου του οργανισμού:

«Από το 1999 μέχρι σήμερα, το Ριάλτο έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτιστική ζωή της Λεμεσού και ολόκληρης της Κύπρου. Η απόφαση για το μέλλον του οφείλει να προστατεύει αυτή την παρακαταθήκη και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και την ανάπτυξη της προσφοράς του.»

Η παρέμβαση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το θέμα, καθώς η πρόταση για τη μεταφορά της ευθύνης στον Δήμο Λεμεσού έχει ήδη βρεθεί δύο φορές στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς να ληφθεί απόφαση. Το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Το Θέατρο Ριάλτο, με αφορμή τα δημοσιεύματα για τη συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του θεάτρου και το μέλλον του οργανισμού και σε συντονισμό με τον δήμο Λεμεσού, θεωρεί αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια. Η διευθέτηση αυτής της μακρόχρονης εκκρεμότητας οφείλει να λαμβάνει υπόψη την ιστορία, τη σημαντική πολιτιστική προσφορά και τον ιδιαίτερο θεσμικό ρόλο του Ριάλτο.

Το Θέατρο Ριάλτο επαναλειτούργησε το 1999, χάρη στη μεγάλη επένδυση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού. Η Πολιτεία αναγνώρισε εξαρχής τη σημασία αυτής της παρέμβασης και υποστήριξε τη λειτουργία του οργανισμού με ετήσια χορηγία μέσω των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και, στη συνέχεια, του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η στήριξη αυτή θεμελιώνεται στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 49.590 της 5ης Μαΐου 1999, αρ. 58.290 της 23ης Ιουλίου 2003 και αρ. 88.630 της 27ης Νοεμβρίου 2019.

Έκτοτε, το Θέατρο Ριάλτο εξελίχθηκε σε σημαντική στέγη των παραστατικών τεχνών και σε σταθερό θεσμικό εταίρο της Πολιτείας. Συνδιαμόρφωσε και ανέπτυξε σημαντικές διοργανώσεις του σύγχρονου κυπριακού πολιτισμού, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου, το Διεθνές Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες», το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, το Showcase Τζαζ και Μουσικών του Κόσμου και το Showcase Χορογραφίας Κύπρου. Η υλοποίηση αυτών των θεσμών δεσμεύει το θέατρο και τις υποδομές του για περισσότερες από 70 ημέρες ετησίως.

Μετά τον τερματισμό της οικονομικής στήριξης από τον Συνεργατισμό το 2018, το Υπουργείο Οικονομικών, ως νέος ιδιοκτήτης του, στηρίζει το Ριάλτο με ετήσια χορηγία. Η χορηγία αυτή αποτελεί κάτι λιγότερο από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Ριάλτο καλύπτοντας ένα μέρος των λειτουργικών υποχρεώσεων του οργανισμού, καθώς και ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου και των υποδομών του.

Από το 2019, η διοίκηση του Θεάτρου Ριάλτο επιδιώκει συστηματικά, μέσα από επιστολές και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, την επίλυση της εκκρεμότητας. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα δυσχεραίνει τη λειτουργία, επιβαρύνει τη διοίκηση και τους εργαζομένους και περιορίζει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις στην καταβολή της ετήσιας κρατικής χορηγίας, η οποία τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται περίπου στο τέλος του έτους, επιτείνουν τις δυσκολίες προγραμματισμού.

Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεννόηση με το Θέατρο Ριάλτο, έχει υποβάλει πρόταση για τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου και την ανάληψη σχετικής ευθύνης από τον Δήμο, με διασφάλιση της ανεξαρτησίας του οργανισμού. Η πρόταση περιλαμβάνει την κάλυψη από τον Δήμο του 50% της ετήσιας χορηγίας και έχει συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει εκφράσει τη συναίνεσή του.

Η πρόταση αναγνωρίζει τον ιστορικό δεσμό του Θεάτρου Ριάλτο με τη Λεμεσό και τους κατοίκους της και περιορίζει την οικονομική επιβάρυνση του κράτους. Παράλληλα, η επίλυση της εκκρεμότητας θα δημιουργήσει σταθερότερες προϋποθέσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών χορηγιών, απαραίτητων για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του θεάτρου. Το υφιστάμενο δίκτυο χορηγών και υποστηρικτών του Ριάλτο συμβάλλει ήδη και στην διεύρυνση των κρατικών συνδιοργανώσεων, μειώνοντας το κόστος τους.

Ζητούμε από την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην αποδοχή της πρότασης του Δήμου Λεμεσού, η οποία διασφαλίζει τη διοικητική και καλλιτεχνική ανεξαρτησία του Ριάλτο, την αυτόνομη κατάρτιση του καλλιτεχνικού του προγράμματος και τις θέσεις εργασίας του οργανισμού.

Η ανεξαρτησία αυτή αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη συνέχιση της αποστολής του: την ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής, τη στήριξη των δημιουργών, την ανάπτυξη κοινού και τη διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό. Η αποστολή αποτυπώνεται τόσο στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό όσο και στην πολιτική προσιτών εισιτηρίων και χαμηλού κόστους διάθεσης του θεάτρου σε πολιτιστικούς φορείς και μη κερδοσκοπικές διοργανώσεις.

Ο οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια και συστηματικό οικονομικό έλεγχο. Οι ετήσιοι λογαριασμοί του ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο και υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Από το 1999 μέχρι σήμερα, το Ριάλτο έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτιστική ζωή της Λεμεσού και ολόκληρης της Κύπρου. Η απόφαση για το μέλλον του οφείλει να προστατεύει αυτή την παρακαταθήκη και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και την ανάπτυξη της προσφοράς του».