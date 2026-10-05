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Μεγάλος αριθμός αμπούλων υποξειδίου του αζώτου εντοπίστηκαν χθες βράδυ από μέλη της Αστυνομίας, μετά από έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε υποστατικό στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενήργησαν μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

271 αμπούλες που περιέχουν υποξείδιο του αζώτου

47 χρησιμοποιημένες αμπούλες υποξειδίου του αζώτου

4 μεταλλικά κάνιστρα και αριθμός μπαλονιών

Ο υπεύθυνος του υποστατικού κλήθηκε για να παρουσιαστεί στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας για τα περαιτέρω.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.