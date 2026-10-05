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Σύλληψη 19 προσώπων προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών της επιχειρήσεων, ενώ καταγγέλθηκαν και 312 οδηγοί για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων εφτά για χρήση ναρκωτικών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η σύλληψη 19 προσώπων έγινε για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 532 οχήματα και ελέγχθηκαν 682 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 312 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 21 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 109 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 17 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 87 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς και 9 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με επτά θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.