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Πιστόλι εντοπίστηκε σήμερα, στην επαρχία Λευκωσίας, το οποίο παραλήφθηκε από μέλη της Αστυνομίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.25μ.μ. μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας κατόπιν αξιολόγησης πληροφορίας μετέβησαν σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας, όπου σε ισόγειο πολυκατοικίας εντόπισαν εντός ξύλινου κιβωτίου ηλεκτρικών διακοπτών ένα πιστόλι με γεμιστήρα.

Το πιστόλι και ο γεμιστήρας παραλείφθηκαν από τα μέλη της Αστυνομίας για να τύχουν εξειδικευμένων εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.