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Μια σημαντική πτυχή της λογοτεχνικής διαδρομής του Δημήτρη Θ. Γκότση, η οποία συνδέθηκε στενά με την Κύπρο, αναδεικνύει η τιμητική εκδήλωση που διοργανώνεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννησή του.

Ο γιατρός και ποιητής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1945 και πέθανε το 2021, εγκαταστάθηκε στην Πάφο το 1986, όπου εργάστηκε αρχικά ως γιατρός και στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη συγγραφή και τη μετάφραση. Το 1995 τιμήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή του «Αυλή του Πάσχα – άσματα για τα Φυλακισμένα Μνήματα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6μ.μ., στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, με τη συνδιοργάνωση του Γενικού Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και του Μουσείου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η δημιουργική περίοδος στην Πάφο

Η εγκατάσταση του Γκότση στην Πάφο το 1986 αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στη ζωή και τη δημιουργική του πορεία. Έως το 1999 εργάστηκε στην πόλη ως γιατρός και στη συνέχεια αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη συγγραφή και τη μετάφραση. Η σχέση του με την Κύπρο δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στον τόπο διαμονής του. Εντάχθηκε ενεργά στη λογοτεχνική ζωή του νησιού, συμμετέχοντας σε φορείς και ενώσεις δημιουργών, ενώ η ποίησή του συνδέθηκε και με την ιστορική μνήμη της Κύπρου.

Η συλλογή «Αυλή του Πάσχα – άσματα για τα Φυλακισμένα Μνήματα», για την οποία τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης το 1995, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σύνδεσης. Η αναφορά στα Φυλακισμένα Μνήματα, έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την Κύπρο, εντάσσει το έργο του σε μια ευρύτερη συνομιλία με τη συλλογική μνήμη και την ιστορία του τόπου.

Ο Γκότσης υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου, μέλος του ΠΕΝ Κύπρου και της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, καθώς και της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Λογοτεχνίας.

Από την Ιατρική στην ποίηση

Γεννημένος το 1945 στη Θεσσαλονίκη από γονείς μουσικούς, ο Δημήτρης Γκότσης ήρθε από νωρίς σε επαφή με τη μουσική, αποκτώντας φωνητική μουσική μόρφωση. Ακολούθησε, ωστόσο, τις θετικές επιστήμες και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε την επαγγελματική του κατάρτιση στη Δυτική Γερμανία, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια.

Η ενασχόλησή του με την ποίηση άρχισε σε ηλικία 44 ετών, με την οποία ασχολήθηκε συστηματικά και με ιδιαίτερη παραγωγικότητα. Εξέδωσε δεκατέσσερις ποιητικές συλλογές, ενώ έγραψε ένα βιβλίο και πολυάριθμα άρθρα για σημαντικούς Έλληνες ποιητές και στοχαστές, ανάμεσά τους ο Διονύσιος Σολωμός, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Δημήτρης Παπαδίτσας, ο Νικηφόρος Βρεττάκος και ο Τάκης Βαρβιτσιώτης.

Το έργο του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Ποιήματά του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, φινλανδικά, βουλγαρικά και περσικά. Παράλληλα, ποιήματα που έγραψε στα γερμανικά συμπεριλήφθηκαν σε ποιητικές ανθολογίες στο Μόναχο και στο Κίελο. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση γερμανόφωνων ποιητών.

Η σχέση του με τη μουσική παρέμεινε ενεργή και στην ώριμη δημιουργική του περίοδο. Έγραψε τρία θεατρικά έργα, καθώς και ποίηση πάνω στη μουσική κλασικών χορωδιακών έργων. Διετέλεσε, επίσης, εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, με αντικείμενο τη μετάφραση λιμπρέτων και ζητήματα ποιητικής και αισθητικής της φωνητικής μουσικής, ιδιαίτερα του ορατορίου και του λήντερ.

Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να φωτίσει το έργο και τη συνολική καλλιτεχνική διαδρομή του Δημήτρη Γκότση. Για την Κύπρο, αποτελεί παράλληλα αφορμή να θυμηθεί έναν δημιουργό που έζησε για σημαντικό μέρος της ζωής του στην Πάφο, συμμετείχε ενεργά στη λογοτεχνική της κοινότητα και άφησε το δικό του αποτύπωμα στα κυπριακά γράμματα.