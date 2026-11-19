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Η Πέμπτη φέρνει σημαντικές μουσικές συναντήσεις, με την εορταστική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου για τα 20 χρόνια της και το ρεσιτάλ παλαιάς μουσικής να ξεχωρίζουν. Παράλληλα, εγκαινιάζονται νέες εικαστικές εκθέσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, φιλοσοφία και κινηματογράφο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory (22663871), 8.30μ.μ. Ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα στην ευρωπαϊκή παλαιά μουσική και την περσική παράδοση προτείνουν η μεσόφωνος Anousha Nazari και ο κιθαρίστας Antoine Morinière, σε ένα ρεσιτάλ που παρουσιάζει το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος. Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονται έργα των Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, Κάρλο Ντομενικόνι, Τζον Ντάουλαντ και Μπάρμπαρα Στρότσι, καθώς και συνθέσεις του Πέρση συνθέτη του 15ου αιώνα Αμπντ αλ-Γκαντίρ Μαραγκί. SoldOut Tickets

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8:30μ.μ. Με δύο εμβληματικά έργα του Σάμιουελ Μπάρμπερ και την 5η Συμφωνία του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι γιορτάζονται τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Η εορταστική συναυλία «Starlight 2» θα δοθεί με σολίστ τη διεθνώς αναγνωρισμένη βιολονίστρια Ντιάνα Τιστσένκο και μαέστρο τον Μύρωνα Μιχαηλίδη. cyso.interticket.com. Επόμενη: 20/11 Παττίχειο Λεμεσού

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Τη σχέση της με δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Βαρκελώνη, διερευνά η Κύπρια εικαστικός και εικαστική θεραπεύτρια Ασλί Μπολαγίρ μέσα από την έκθεση «Entre dos Mares/ My Two Places». Μέχρι 29 Νοεμβρίου. (Τρίτη–Κυριακή, 9.30π.μ.–5μ.μ.). Σεμινάριο «Cities and Memory»: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, 5μ.μ.–6.30μ.μ. Στα αγγλικά, με δωρεάν συμμετοχή. Κρατήσεις: 22300994, info@cvar.org.

Λεμεσός, Γκαλερί Lumière Contemporary (25344141). Εγκαίνια: 6:30μ.μ. Στη σχέση ανάμεσα στον χορό και τη φωτογραφία, δύο μορφές τέχνης που συνομιλούν με την κίνηση, τον χρόνο και την ανθρώπινη έκφραση, εστιάζει η ομαδική έκθεση φωτογραφίας «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας» που παρουσιάζει η Lumière Contemporary Art Gallery, σε συνεργασία με την Κυπριακή Φωτογραφική Εταιρεία – Παράρτημα Λεμεσού. Μέχρι 31/12

Λεμεσός, Myrianthe Sozou Studio (99319383). Καθημερινά αντικείμενα, συνδεδεμένα με τη μόδα, την ομορφιά και την προσωπική εμφάνιση, μεταμορφώνονται σε παράξενα κεραμικά ευρήματα ενός φανταστικού μέλλοντος στη νέα ατομική έκθεση της Αναστασίας Φάινμπεργκ, με τίτλο «Pretty Things». Μέχρι 22/11

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λάρνακα, Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας, 7μ.μ. Στον Ζήνωνα τον Κιτιέα, ιδρυτή της Στωικής φιλοσοφίας, είναι αφιερωμένη η εκδήλωση «Ο Ζήνων επιστρέφει στην πόλη του», που διοργανώνουν η Σχολή Φιλοσοφίας Λάρνακας και το Ίδρυμα «Μεσόγειος», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας 2026. Την κεντρική ομιλία, με τίτλο «Από τη στωική απάθεια στα πάθη του ρομαντισμού: δύο κοσμοείδωλα και η μορφή της πραγματικότητας», θα δώσει ο Κυριάκος Δημητρίου, καθηγητής Ιστορίας των Ιδεών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου 8μ.μ. Η ομάδα Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή παρουσιάζει το έργο «Το Εσωτερικό» του Maurice Maeterlinck, σε σκηνοθεσία Άντζελας Ριζάκη στο πλαίσιο του 39ου φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου του ΘΟΚ. Τηλ. 99753388

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το κλασικό έργο του Ίψεν «Έντα Γκάμπλερ» ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ.. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Soldouticketbox.

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο 8.30μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Isnotgallery (99569498). «Πέρα από το Ορατό» του Στέλιου Βότση. Μέχρι 30/11.

Άρεως 17. Διεθνής έκθεση Backpacks for the End of the World: survival – urgency – resilience» σε επιμέλεια της σκηνογράφου Ελένης Ιωάννου. Μέχρι 27/11

Αποκάλυψη (22300150). «Καθρεφτισμός – Mirroring» του Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 19/12.

Diatopos Art Centre (22766117). «The Tree in Me» της Έλενας Κούμα. Μέχρι 16/12

Stand In Line (99412000). Εγκαίνια 7μ.μ. «Μεταπλάσεις» του Νίκου Κουρούσιη. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com

Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος, Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Μέχρι 28/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: You Can See Everything (σκηνοθεσία Nathan Fielder, Lance Oppenheim με τους Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Nathan Fielder), I Play Rocky (σκηνοθεσία Peter Farrelly με τους Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, P.J. Byrne), Μικροί Ήρωες (ταινία animation σε σκηνοθεσία Guillaume Ivernel), The Crystal Planet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Arsen A. Ostojic) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. 20/21 Νοεμβρίου: 6μ.μ. + 8.30μ.μ. 19/22/24/25 Νοεμβρίου: 8.30μ.μ. Η ταινία προβάλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους.