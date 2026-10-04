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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκαν σήμερα, Κυριακή, τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν σε σχέση με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από κατάστημα τηλεπικοινωνιών στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, στη Λεμεσό. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ζήτησαν την έκδοση διατάγματος κράτησής τους για περίοδο οκτώ ημερών, με τους δικηγόρους των υπόπτων να φέρουν ένσταση στην κράτησή τους. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι τρεις ύποπτοι φέρεται να συνδέονται με την τοποθέτηση της βόμβας σε συγκεκριμένη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με την καταγγελία της ΑΕΛ στην Αστυνομία για χειραγώγηση του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Η συγκεκριμένη καταγγελία διερευνάται από τις Αρχές.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφάλισαν μαρτυρία, η οποία φέρεται να εμπλέκει τα τρία πρόσωπα στην υπόθεση. Σημαντικό στοιχείο στις έρευνες αποτέλεσε η μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη και η οποία εντοπίστηκε αργότερα στη Λόφου.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, οι ανακριτές κατάφεραν να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, ενώ μέσα από τη μελέτη υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σε συνδυασμό με πληροφορία που εξασφαλίστηκε, οδηγήθηκαν και στα στοιχεία των άλλων δύο υπόπτων.

Οι τρεις συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία ζητά την κράτησή τους για οκτώ ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις. Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου άρχισε γύρω στις 11 το πρωί και συνεχίζεται.

Η βόμβα και η καταδίωξη

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για ύποπτη κίνηση προσώπου, το οποίο επέβαινε σε μοτοσικλέτα και κινείτο πλησίον του καταστήματος.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή και εντόπισαν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, χωρίς πινακίδες εγγραφής, στην οποία επέβαινε ένα πρόσωπο. Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκε σε φυγή και ακολούθησε καταδίωξη, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η ανακοπή του.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, έξω από την είσοδο του καταστήματος εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μεγάλης ισχύος, ο οποίος δεν εξερράγη.

Στη σκηνή μετέβη πυροτεχνουργός της Αστυνομίας, ο οποίος προχώρησε στην αδρανοποίηση του μηχανισμού, ο οποίος στη συνέχεια παραλήφθηκε για επισ τημονικές εξετάσεις.