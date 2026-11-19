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Σε νέα πρωτοβουλία για τη στήριξη των κυπριακών νοικοκυριών προχωρά η ΕΚΟ, προσφέροντας έως και 10% όφελος στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης και κηροζίνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες λόγω των γιορτών. Η προσφορά περιλαμβάνει μείωση 5% στην τιμή για όλους τους καταναλωτές, καθώς και επιπλέον 5% δώρο στα για όσους αξιοποιούν την εφαρμογή EKO Smile, ενώ επαναφέρει την προσφορά προς τους ιδιώτες πελάτες της που αξιοποιούν το EKO Smile με 5% όφελος σε όλα τα καύσιμα κίνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού, ώστε τα νοικοκυριά στην Κύπρο να μπορούν να απολαύσουν μια πιο ζεστή εορταστική περίοδο, έχοντας την ΕΚΟ στο πλευρό τους για τη θέρμανση του σπιτιού τους.

Μείωση 5% για όλους στα καύσιμα θέρμανσης

Ειδικότερα, από σήμερα, όλες οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης ή κηροζίνης από τα πρατήρια ΕΚΟ θα επωφελούνται από μείωση 5% στην τιμή, ανεξάρτητα από τη χρήση της εφαρμογής EKO Smile.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν την εφαρμογή EKO Smile κερδίζουν επιπρόσθετα 5% δώρο, με αποτέλεσμα το συνολικό όφελος να ανέρχεται σε 10%.

Με βάση τις σημερινές τιμές, το όφελος αυτό αντιστοιχεί σε έως και 15 σεντς ανά λίτρο, προσφέροντας επιπλέον οικονομική ελάφρυνση στα κυπριακά νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης κατά την εορταστική περίοδο.

Επιστρέφει η προσφορά 5% στα καύσιμα κίνησης

Την ίδια ώρα, η ΕΚΟ επαναφέρει την προσφορά της και στα καύσιμα κίνησης, απευθυνόμενη στους ιδιώτες πελάτες της που χρησιμοποιούν την εφαρμογή EKO Smile.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που αξιοποιούν την εφαρμογή μπορούν να εξασφαλίσουν 5% όφελος σε όλα τα καύσιμα κίνησης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να στηρίξει τους πελάτες της σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών αναγκών και οικογενειακών δαπανών.

Η συγκεκριμένη προσφορά έρχεται να προστεθεί στην πρωτοβουλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και την κηροζίνη, διευρύνοντας τα οφέλη που παρέχονται στους καταναλωτές μέσω της εφαρμογής EKO Smile.

Στήριξη της κυπριακής οικογένειας

Όπως επισημαίνει η ΕΚΟ στην ανακοίνωσή της, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη ότι η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στην κυπριακή κοινωνία, αναγνωρίζοντας τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και αναλαμβάνοντας δράσεις που κάνουν τη διαφορά στην πράξη.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η φροντίδα της κυπριακής οικογένειας αποτελεί διαχρονικά σημαντικό μέρος της παρουσίας και της προσφοράς της ΕΚΟ, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες οι ενεργειακές ανάγκες και οι οικογενειακές δαπάνες είναι αυξημένες.

Για όλες τις προσφορές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.