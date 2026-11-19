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Εγκαύματα, λοιμώξεις, αγγειακές επιπλοκές και κίνδυνος καθυστέρησης στη διάγνωση καρκίνου του δέρματος

Η Δερματολογική Εταιρεία Κύπρου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ενέσιμες αισθητικές θεραπείες και τις εφαρμογές ιατρικού Laser, προειδοποιώντας ότι η επιλογή του κατάλληλου επαγγελματία και του χώρου όπου πραγματοποιείται μια παρέμβαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις θεραπείες που πραγματοποιούνται σε μη ιατρικούς χώρους, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής χωρίς ιατρική επίβλεψη ή ακόμη και σε κατοικίες, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο λοιμώξεων, αγγειακών επιπλοκών, εγκαυμάτων και δυσχρωμιών.

Η παρέμβαση της Εταιρείας αφορά ένα ευρύ φάσμα δημοφιλών αισθητικών διαδικασιών, από τις ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης και τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος μέχρι τη μεσοθεραπεία, τις θεραπείες με αυτόλογους παράγοντες και τις εφαρμογές Laser.

Όπως υπογραμμίζει, η δημοφιλία αυτών των παρεμβάσεων δεν αναιρεί τον ιατρικό τους χαρακτήρα. Κάθε θεραπεία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, αντενδείξεις και πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να αξιολογούνται πριν από την εφαρμογή της.

Ποιος κρατά τη σύριγγα;

Σύμφωνα με τη Δερματολογική Εταιρεία Κύπρου, οι ενέσιμες αισθητικές θεραπείες πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά από ιατρούς με ενεργή άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς και γναθοπροσωποχειρουργούς.

Η πραγματοποίησή τους προϋποθέτει γνώση της ανατομίας, της φυσιολογίας και της παθολογίας του δέρματος, αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

Αντίστοιχη προσοχή απαιτείται και στις ιατρικές εφαρμογές Laser, οι οποίες, σύμφωνα με την Εταιρεία, πρέπει να πραγματοποιούνται ή να επιβλέπονται υπεύθυνα από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Ο κίνδυνος που δεν φαίνεται στο δέρμα

Μια από τις σοβαρότερες επισημάνσεις των δερματολόγων αφορά τον κίνδυνο λανθασμένης αξιολόγησης δερματικών βλαβών πριν από μια θεραπεία Laser.

Η εφαρμογή Laser πάνω σε μια ύποπτη μελαγχρωματική βλάβη, χωρίς να έχει προηγηθεί σωστή ιατρική εκτίμηση, μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, ακόμη και καρκίνου του δέρματος.

Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση του φωτότυπου, της κατάστασης του δέρματος και των βλαβών που ενδέχεται να υπάρχουν δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία πριν από τη θεραπεία, αλλά ουσιαστικό μέτρο προστασίας του ασθενούς.

Οι χώροι και οι προδιαγραφές ασφάλειας

Η Δερματολογική Εταιρεία τονίζει ότι κάθε ιατρική πράξη πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλο ιατρικό χώρο, όπως ιατρείο ή κλινική, όπου τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής, αποστείρωσης και ασφάλειας.

Εκτός από την πρόληψη λοιμώξεων και άλλων επιπλοκών, καθοριστικής σημασίας είναι και η δυνατότητα άμεσης ιατρικής παρέμβασης εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή.

Οι πολίτες καλούνται, πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αισθητική θεραπεία, να ελέγχουν την επαγγελματική ιδιότητα και την εγγραφή του ιατρού στο μητρώο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Παράλληλα, πρέπει να προηγείται ιατρική αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη το ιατρικό ιστορικό, οι αλλεργίες, η φαρμακευτική αγωγή και καταστάσεις όπως η εγκυμοσύνη ή ο θηλασμός.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η προέλευση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις ενέσιμες θεραπείες. Η Εταιρεία καλεί τους πολίτες να βεβαιώνονται ότι πρόκειται για εγκεκριμένα, σφραγισμένα σκευάσματα, με σαφή στοιχεία προέλευσης και δυνατότητα ιχνηλασιμότητας.

Προσοχή στις προσφορές των κοινωνικών δικτύων

Ξεχωριστή προειδοποίηση απευθύνεται στους πολίτες που επιλέγουν αισθητικές θεραπείες με κριτήριο εντυπωσιακές διαφημίσεις και προσφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Δερματολογική Εταιρεία Κύπρου υπογραμμίζει ότι η διαφήμιση μιας θεραπείας δεν αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά της.

Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους πιθανούς κινδύνους και τις οδηγίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν μετά τη θεραπεία.

Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνεται, όπου ενδείκνυται, η αυστηρή αντηλιακή προστασία, ιδιαίτερα λόγω της έντονης ηλιοφάνειας στην Κύπρο.