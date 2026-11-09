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Με το δίκαιο του ο εκπρόσωπος του Τελωνείου διευκρίνισε από τηλεοράσεως ότι στις αποσκευές του γιατρού απο την Ελλάδα βρέθηκαν πέντε φαρμακευτικά σκευάσματα και ένα δοχείο με αναισθητικό.

Όμως, κάποιος έπρεπε να εξηγήσει στον κόσμο πόσες επεμβάσεις μπότοξ μπορούν να γίνουν με αυτές τις ποσότητες, για να έχουμε μια ιδέα πόσοι καταναλωτές επηρεάζονταν αλλά και πόσο εύκολο είναι -άστε που τον συγκεκριμένο τον πιάσανε γιατί διαφήμζε την επικείμενη επίσκεψή του στην Κύπρο για επεμβάσεις τέτοιου είδους- να μεταφέρονται κάθε φορά 5-6 μπουκαλάκια, για 10-20 ακριβοπληρωμένα ραντεβού με πελάτες. Και από βδομάδες ή τον άλλο μήνα πάλι τα ίδια.

Και προφανώς δεν μιλάμε μόνο για ένα γιατρό που μας πήρε χαμπάρι. Βοά το παζάρι ότι είναι πολλοί αυτοί που έρχονται Κύπρο για επεμβάσεις αισθητικές ή για θεραπείες ευεξίας. Χώρια αυτοί που πάνε Ελλάδα για τέτοιες υπηρεσίες. Την υγειά τους να έχουν, ευχόμαστε.

INS