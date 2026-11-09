Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Και το ΑΛΜΑ και το ΑΚΕΛ εξέδωσαν ανακοινώσεις την Παρασκευή και ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις δηλώσεις Γιώργου Παπαναστασίου στο podcast του Τσουρούλη. Ζητούν να γίνουν και έρευνες.

Τι είπε ο τέως υπουργός Ενέργειας; Όταν ρωτήθηκε ποιος στερεί από την Κύπρο το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, απάντησε: «Συμφέροντα και η σχέση των συμφερόντων με πολιτικούς προϊσταμένους. Τελεία».

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Παπαναστασίου μίλησε για παρεμβάσεις ιδιωτικών συμφερόντων στα ενεργειακά, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και εις βάρος της τσέπης των καταναλωτών.

Ξεχάσαμε πόσα είπε για τη συμφωνία με τους Κινέζους για το τερματικό;

Ξεχάσαμε που ο άνθρωπος, παραμονές της λειτουργίας του συγκεκριμένου μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού μίλησε δημόσια για ένα σύστημα που δεν προάγει τον ανταγωνισμό και δεν θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών στο ρεύμα;

Ξεχνάμε που έδωσε μάχες για να επιδοτηθούν απλοί οικιακοί καταναλωτές, εν είδει δανειοδότησης από το κράτος, και όχι οι παραγωγοί που ζητούσαν χορηγίες για αποθήκευση, την ώρα που έβγαζαν υπερκέρδη στη μεταβατική ρύθμιση;

Ξεχνάμε που συγκρούστηκε δημόσια με ιδιωτικές εταιρείες και τους δικηγόρους τους (πολιτικά πρόσωπα κάποιοι) και έφαγε «ξύλο» για να πάρει η Κύπρος εξαίρεση από τις Βρυξέλλες και να φτιάξει κεντρική κρατική αποθήκευση εντός των κρατικών δικτύων, για ευστάθεια και ασφάλεια του συστήματος, χωρίς υπερχρεώσεις από «επενδυτές»;

Τότε, πού ήταν τα κόμματα να στηρίξουν έμπρακτα τον υπουργό;

ΧΡΥΜΑ