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Την έντονη ενόχλησή του για τα σχόλια και τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι έχει υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου εξέφρασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, χαρακτηρίζοντας τραγικό το γεγονός ότι όσοι διακινούν τέτοιους ισχυρισμούς δεν αναλογίζονται πως, σε λίγα χρόνια, το παιδί του θα μπορεί να διαβάσει όσα γράφονται για τον πατέρα του.

Ο μουσικός πριν από δύο μήνες έκανε γαστρικό bypass για να χάσει βάρος για λόγους υγείας, όπως αποκάλυψε, ωστόσο όταν ανακοίνωσε στα social media πως θα προχωρούσε σε επέμβαση, χωρίς αρχικά να αναφέρει περί τίνος πρόκειται, δέχτηκε προσβλητικά μηνύματα.

Ο Μαυρίκος Μαυρικίου απάντησε στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας: «Τώρα τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό; Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι σε δύο χρόνια το παιδάκι μου μπορεί να διαβάσει αυτά τα σχόλια και να κάνουν έτσι δημόσια, δεν μπορώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο και να απαντήσω. Είναι τραγικό. Αυτό που γράφουν, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα και στη σχέση ενός ζευγαριού. Είναι δύσκολο. Η Ιλάειρα δεν εκνευρίζεται, στενοχωριέται. Και αυτό είναι το κακό, ότι χτυπάει στην ψυχολογία της. Στενοχωριέται, στενοχωριέμαι κι εγώ».

Όπως εξήγησε σχετικά με την επέμβαση: «Έχασα 20 κιλά σε δύο μήνες. Έκανα γαστρικό bypass, μικρύναμε το στομαχάκι. Δεν το έκανα για αισθητικούς λόγους, υπήρχαν θέματα υγείας που έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χαίρομαι που αισθάνομαι αυτή την ανανέωση και εσωτερικά και εξωτερικά και ψυχικά».

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ανέφερε ακόμη πως κυκλοφορούν συνεχώς δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή, τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα: «Μας χωρίζουν συνέχεια. Έχω φτάσει στο διαζύγιο, έχω φτάσει στο δικαστήριο. Έχουν βγάλει και τα χαρτιά, έχουν κάνει και την επιμέλεια. Δεν ξέρω ποιος την πήρε. Να μας πουν να ξέρουμε ποιος πήρε και την επιμέλεια. Αν είχαμε χωρίσει, θα βγάζαμε μία ανακοίνωση, σαν αυτή που έβγαλε ο φίλος μου ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Κρίσεις στον γάμο υπάρχουν συνέχεια στον γάμο και δυσκολίες και ένα ζευγάρι μπορεί να φτάσει και σε τσακωμό και να συζητήσει και το σενάριο του “Πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν παντρευόμουν;”. Δεν πορεί να συμβεί αυτό; Πες ότι ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει τέτοιου είδους θέματα και έχει μπει σε μία διαδικασία είτε να δει έναν ειδικό… εσύ με όλο αυτό το τροφοδοτείς και μεγαλώνεις και τις πιθανότητες του να μην μπορεί να συνεννοηθεί αυτό το ζευγάρι και να φτάσει στον χωρισμό, σε ένα τέλμα».

Στην ίδια συνέντευξη ο Μαυρίκιος Μαυρικίου σχολίασε την ανακοίνωση για τον Γιώργο Περρή ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027: «Λάθος επιλογή. Τον Γιώργο τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη. Δεν έχει καμία δουλειά να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Έχει έρθει κάποιες φορές στην Κύπρο για κάποιες συναυλίες, αλλά δεν έχει την Κύπρο μέσα του. Πώς να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα; Ξέρεις πόσες ταλεντάρες και φωνάρες έχουμε κάτω στην Κύπρο; Δεν μιλάω για εμένα… Μια χαρά είναι ο Περρής για να πάει στη Eurovision αλλά να πάει για την Ελλάδα. Τι δουλειά έχει να πάει για την Κύπρο; Ανάθεση από ένα κρατικό κανάλι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την Κύπρο και δεν είναι Κύπριος…», είπε.

protothema.gr