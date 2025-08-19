Ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου απέδωσε τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης σε «λανθασμένες αποφάσεις του παρελθόντος».

Αναφορές σε τερματικό, αγορά και αποθήκευση ενέργειας

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στις διαδικασίες και τις συμφωνίες που αφορούν το τερματικό φυσικού αερίου, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και την αποθήκευση ενέργειας.

Απέρριψε την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση ως «υπερβολικά αυστηρή και ατεκμηρίωτη», σημειώνοντας ότι οι μονάδες του σταθμού Δεκέλειας θα έπρεπε να είχαν αναβαθμιστεί εξαρχής. Όπως είπε, οι υφιστάμενες μονάδες είναι πεπαλαιωμένες και καταπονημένες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγή ηλεκτρισμού.

Διακοπές ρεύματος και βλάβες στη Δεκέλεια

Ο υπουργός τόνισε ότι στις 12 Αυγούστου καταγράφηκαν περικοπές στην παροχή ηλεκτρισμού λόγω αυξημένης ζήτησης και ταυτόχρονης βλάβης σε τέσσερις μονάδες στη Δεκέλεια. «Αν οι μονάδες λειτουργούσαν κανονικά, το πρόβλημα δεν θα είχε παρουσιαστεί», ανέφερε.

Αξιολόγηση του έργου στο Βασιλικό

Ο κ. Παπαναστασίου δήλωσε ότι εξειδικευμένος σύμβουλος αξιολογεί την πορεία του έργου για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Υπογράμμισε πως ενδέχεται να αποφασιστεί «αλλαγή πλεύσης» προκειμένου να ολοκληρωθεί συντομότερα, ώστε να φτάσει πιο γρήγορα το φυσικό αέριο στην Κύπρο.

Η εξέλιξη αυτή, όπως πρόσθεσε, θα συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές και επιχειρήσεις.