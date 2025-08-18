Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε σήμερα ότι η Κυβέρνηση προχωρεί με συγκεκριμένα βήματα για την άρση των διαχρονικών στρεβλώσεων στον ενεργειακό τομέα, απαντώντας σε αναφορές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Κυριάκου Χατζηγιάννη.

Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να δοθεί τέλος στην «ενεργειακή ακινησία», μέσα από έργα αποθήκευσης ενέργειας, αναβάθμιση υποδομών και το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι μέχρι τον Ιούνιο 2026 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του συστήματος αποθήκευσης και ενσωμάτωσης στο δίκτυο, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της ΑΗΚ.

Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί σχέδια για την αξιοποίηση αποθηκευτικών συστημάτων από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, τα οποία θα επιτρέψουν πρόσβαση σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια και θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση του δικτύου.

Αναβάθμιση στη Δεκέλεια και το έργο στο Βασιλικό

Η Κυβέρνηση έχει δώσει το «πράσινο φως» για την αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Δεκέλειας και την αντικατάσταση παλαιών μονάδων. Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, το έργο στο Βασιλικό, το μεγαλύτερο σε αξία ακίνητης ιδιοκτησίας, πέρασε πλέον στην κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη στήριξη διεθνούς συμβούλου για την ολοκλήρωσή του.

Άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού

Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε ότι η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού θα ανοίξει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, με την έναρξη των εμπορικών συναλλαγών την 1η Οκτωβρίου 2025.

Μακροχρόνιες προκλήσεις

«Η Κύπρος, ως ενεργειακά απομονωμένο νησί, αντιμετωπίζει διαχρονικές προκλήσεις», δήλωσε ο Εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί ορατούς και συγκεκριμένους στόχους με καθημερινές προσπάθειες, ώστε οι καταναλωτές να δουν τα οφέλη «στους λογαριασμούς του ρεύματος».