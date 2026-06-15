Λουκέτο σε 370 καταστήματα έβαλαν οι τράπεζες σε δέκα χρόνια και μείωσαν το προσωπικό τους κατά 4.634 εργαζόμενους σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων που ανακοίνωσε η ΕΚΤ αναδεικνύοντας τις ραγδαίες αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα που συντελέστηκαν σε μια δεκαετία (2025-2015). Σε σύγκριση με το 2024 ο αριθμός των εργαζομένων στις τράπεζες ήταν λιγότερος κατά 259 ενώ ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων παρέμεινε αμετάβλητος στα 193 παγκύπρια. Το πρώτο σοκ που ταρακούνησε το τραπεζικό σύστημα ήταν το 2012 και συνέχισε το 2013. Από 12.853 τραπεζικούς υπαλλήλους μέχρι το 2025 μειώθηκαν στους 6.349, δηλαδή 6.504 εργαζόμενοι αποχώρησαν μέσω σχεδίων εθελούσιας αποχώρησης ή λόγω συνταξιοδότησης. Η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, το λουκέτο τραπεζών όπως της Λαϊκής και των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν 657 καταστήματα από το 2012.

Να σημειώσουμε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα επενδύουν σημαντικά ποσά στην τεχνολογική τους αναβάθμιση, ώστε να προσφέρουν πιο γρήγορες, άμεσες και εύκολες συναλλαγές στους πελάτες τους, με λιγότερους εργαζόμενους. Οι καθημερινές συναλλαγές γίνονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω e-banking, ATM και τα τραπεζικό δίκτυο έχασε από τον ρόλο που είχε πριν μερικά χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου εφάρμοσε εντός του 2025 ένα ελεγχόμενο σχέδιο μικρής κλίμακας, από το οποίο εγκρίθηκε η αποχώρηση περίπου 110 υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης. Αρχές Ιουνίου η τράπεζα ανακοίνωσε σχέδιο εθελούσιας εξόδου πολύ μικρής εμβέλειας με στόχο την αποχώρηση περίπου 40 υπαλλήλων. Η Eurobank Ltd ανακοίνωσε ένα νέο, σημαντικά διευρυμένο σχέδιο τον Μάρτιο του 2026 με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά περίπου 300 εργαζομένους, το οποίο είναι ανοιχτό ακόμη. Αυτό αφορά το μόνιμο προσωπικό στην Κύπρο τόσο για αυτούς που εργάζονται στην τράπεζες όσο και στον ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου.

Στην ανάλυση της η ΕΚΤ αναφέρει ότι ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων στην ΕΕ συνέχισε να μειώνεται, κατά 2,62% σε σύγκριση με το τέλος του 2024. Μειώσεις παρατηρήθηκαν σε 23 από τις 27 χώρες, που κυμαίνονταν από -0,2% έως -12,16%. Ο συνολικός αριθμός του τραπεζικού δικτύου στην ΕΕ ήταν 122.889 στο τέλος του 2025, εκ των οποίων το 86,13% βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ. Πιο αναλυτικά για κάθε χώρα τα τραπεζικά καταστήματα ανά χώρα το 2025 ήταν: Αυστρία 3.046, Βέλγιο 1.613, Βουλγαρία 4.542, Κροατία 792, Κύπρος 193, Τσεχία 1.272, Δανία 811, Εσθονία 53, Φιλανδία 733, Γαλλία 32.674, Γερμανία 17.306, Ελλάδα 1.352, Ουγγαρία 1.300, Ιρλανδία 873, Ιταλία 19.182, Λετονία 64, Λιθουανία 359, Λουξεμβούργο 142, Μάλτα 102, Ολλανδία 980, Πολωνία 9.114, Πορτογαλία 3.339, Ρουμανία 3.228, Σλοβακία 850, Σλοβενία 365, Ισπανία 17.282, Σουηδία 1.258,

Ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 0,80% και ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του 2025, ο αριθμός των εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε σε 16 από τα 27 κράτη μέλη. Στην Ευρωζώνη ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων ήταν το 2025 στο 1.742.928 και στο σύνολο της ΕΕ 2.130.467. Πιο αναλυτικά για κάθε χώρα οι εργαζόμενοι στις τράπεζες για το 2025 είναι: Αυστρία 66.009, Βέλγιο 44.921, Βουλγαρία 25.181, Κροατία 6.349, Κύπρος 6.346, Τσεχία 36.617, Δανία 38.950, Εσθονία 6.146, Φιλανδία 22.803, Γαλλία 378.127, Γερμανία 520.449, Ελλάδα 28.379, Ουγγαρία 40.489, Ιρλανδία 25.990, Ιταλία 257.966, Λετονία 5.497, Λιθουανία 7.066, Λουξεμβούργο 26.284, Μάλτα 6.032, Ολλανδία 80.045, Πολωνία 148.843, Πορτογαλία 51.636, Ρουμανία 48.268, Σλοβακία 16.566, Σλοβενία 8.273, Ισπανία 166.231, Σουηδία 49.191.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα (μετρούμενος από το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν τα πέντε μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα) εξακολουθεί να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Σε εθνικό επίπεδο, το μερίδιο των συνολικών περιουσιακών στοιχείων των πέντε μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων κυμαινόταν από 34,37% έως 95,2%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 69,33% στο τέλος του 2025.