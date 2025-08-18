Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω πτώσης της θερμοκρασίας, η διάθεση επιπλέον μονάδας παραγωγής στη Δεκέλεια και η ενίσχυση από την αιολική παραγωγή επέτρεψαν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών χωρίς προβλήματα τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος στον ΔΣΜΚ, Χάρης Ζαβαλλής.

Κανονικά επίπεδα ζήτησης – αλλά με επιφυλάξεις

Ο κ. Ζαβαλλής ανέφερε ότι τα δεδομένα των τελευταίων τριών ημερών δείχνουν πως η ζήτηση κινείται σε κανονικά επίπεδα για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα οι ανάγκες να καλύπτονται. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περικοπών ρεύματος σε περίπτωση νέας, έντονης ανόδου της θερμοκρασίας.

Σημείωσε ότι μετά τον Δεκαπενταύγουστο σπάνια παρατηρούνται παρατεταμένοι καύσωνες, αλλά αν υπάρξουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τον Σεπτέμβριο, όταν ο κόσμος επιστρέψει από τις διακοπές, τότε ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα, ανάλογα και με τις διαθέσιμες μονάδες παραγωγής.

Η σημασία της συντήρησης

«Οι μονάδες, μετά τον φόρτο του καλοκαιριού, θα πρέπει να βγουν για συντήρηση· δεν μπορούν να δουλεύουν συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ζήτηση και παραγωγή σήμερα

Για τα σημερινά δεδομένα, η ζήτηση αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα 910 μεγαβάτ, επίπεδο που καλύπτεται χωρίς πρόβλημα, καθώς η συμβατική παραγωγή φτάνει τα 1.030 μεγαβάτ και ενισχύεται από αιολική ενέργεια περίπου 50-70 μεγαβάτ.

Ο κ. Ζαβαλλής τόνισε ότι η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά, καθώς τυχόν βλάβες ή απρόοπτα δεν μπορούν να προβλεφθούν μακροπρόθεσμα.