Απέλπιδες προσπάθειες να βρει νομικά ερίσματα να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εγκατάσταση κεντρικής αποθήκευσης εντός του ηλεκτρικού δικτύου της ΑΗΚ εξακολουθεί να καταβάλλει ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τη συνδρομή νομικών κύκλων με τους οποίους συνεργάζεται εδώ και χρόνια.

Όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος, μετά τις γραπτές -και αποτυχημένες- παρεμβάσεις που έκανε ο σύνδεσμος (στον οποίο συνασπίζονται ιδιώτες επιχειρηματίες της ενέργειας, ιδιαίτερα των ΑΠΕ) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποτρέψει την εγκατάσταση μπαταριών εντός του κρατικού δικτύου, αλλά και το πρόσφατο μπαράζ υπογεγραμμένων και ανυπόγραφων παρεμβάσεων σε ΜΜΕ και ΜΚΔ, ο ΣΑΗ επανήλθε με επιστολή στη ΡΑΕΚ, με την οποία εγείρει, επί της ουσίας, θέμα νομιμότητας της απόφασής της να αδειοδοτήσει τον ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς να προχωρήσει με την αποθήκευση.

Η πληροφόρησή μας αναφέρει πως η επιστολή εστάλη αρχές της εβδομάδας και μέσω αυτής ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού καλεί τη ΡΑΕΚ να του απαντήσει κατά πόσο έλαβε και ενέκρινε αιτήσεις για κάθε ένα από τα τρία αποθηκευτικά συστήματα που αδειοδότησε τον Διαχειριστή να εγκαταστήσει σε ισάριθμους υποσταθμούς της ΑΗΚ.

Η ΡΑΕΚ έχει ήδη εγκρίνει το αίτημα του Διαχειριστή για τοποθέτηση αποθηκευτικών συστημάτων ως εξής:

– Ένα στον υποσταθμό της ΑΗΚ στην Αθαλάσσα, με ισχύ εξόδου 40 μεγαβάτ και μέγιστη χωρητικότητα ενέργειας 80 μεγαβατώρες. Δηλαδή, θα μπορεί να διαθέτει στο σύστημα μέχρι 40 μεγαβατώρες για δύο ώρες.

– Ένα σύστημα στον υποσταθμό της ΑΗΚ στο Ανατολικό (Πάφος) με ισχύ εξόδου (αποφόρτιση) 40 μεγαβάτ και χωρητικότητα ηλεκτρισμού 160 μεγαβατώρες (για αποφόρτιση σε 4 ώρες)

– Ένα σύστημα στον υποσταθμό της ΑΗΚ στην Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη (Λάρνακα), με ισχύ εξόδου (αποφόρτιση) 40 μεγαβάτ και χωρητικότητα ηλεκτρισμού 160 μεγαβατώρες (για αποφόρτιση σε 4 ώρες).

Τρέχει διαγωνισμός

Ο Διαχειριστής έχει ήδη βγει, προ δεκαημέρου, σε ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του e-procurement και σε πλήρη συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο ως αρμόδια αρχή συμβάσεων, για την προμήθεια και εγκατάσταση των μπαταριών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το εκτιμώμενο κόστος των τριών συστημάτων μπαταριών είναι 41 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε ένα μεγάλο μέρος τους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στη δημοσίευση δεν αναφέρεται το ποσό που θα αντληθεί από το ευρωπαϊκό ταμείο. Παλαιότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι θα κυμαίνεται στα 30 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για υποβολή προσφορών λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε πως για να γίνει η δυνατή η κατ’ εξαίρεση εγκατάσταση και διαχείριση αποθηκευτικών συστημάτων από τον Διαχειριστή Μεταφοράς χρειάστηκε να ζητήσει η Κυπριακή Δημοκρατία παρέκκλιση από την Κομισιόν, επικαλούμενη την καθυστέρηση που καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση του κυπριακού συστήματος με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, την απουσία άλλων αποθηκευτικών συστημάτων στην Κύπρο και τα σοβαρά προβλήματα ευστάθειας που απειλούν την ομαλή ηλεκτροδότηση του τόπου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα για παρέκκλιση και στη συνέχεια η Βουλή ενέκρινε και σχετικό εναρμονιστικό νόμο (για συμμόρφωση σε Οδηγία, στην οποία περιλήφθηκε η παρέκκλιση!), μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ώστε η όλη διαδικασία να προχωρήσει νόμιμα, καθώς ο εναρμονιστικός νόμος υπερέχει προγενέστερων νομοθεσιών.

Η νέα κίνηση κατά της αποθήκευσης

Παρ’ ότι αυτές τις μέρες η Κύπρος βιώνει τους κινδύνους από την απουσία ουσιαστικής επάρκειας ηλεκτρισμού (μαζί με την προβλεπόμενη εφεδρεία), λόγω πλημμελούς παραγωγής συμβατικής ενέργειας αλλά και λόγω απουσίας οποιασδήποτε αποθήκευσης ενέργειας, ο ΣΑΗ επανέρχεται και ζητά από τη ΡΑΕΚ να τον ενημερώσει αν έχουν κατατεθεί από τον Διαχειριστή ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε ένα από τα τρία αποθηκευτικά συστήματα και αν αδειοδοτήθηκαν ένα προς ένα από τη ΡΑΕΚ!

Η πληροφόρησή μας αναφέρει πως η νέα παρέμβαση του ΣΑΗ δεν επηρεάζει τον διαγωνισμό που τρέχει από τον Διαχειριστή. Όπως μάς αναφέρθηκε από πλευράς αιτητών, αν θεωρηθεί πως πρέπει να ζητηθούν ξεχωριστές άδειες για τα τρία συστήματα, παρ’ ότι το αίτημα εγκρίθηκε εν συνόλω, θα ζητηθούν οι άδειες και θα ληφθούν, χωρίς να καθυστερήσει ο διαγωνισμός, ώστε το αργότερο τον Ιούνιο του 2026 να λειτουργούν οι μπαταρίες, για να υπάρχει απόθεμα ενέργειας τα απογεύματα και τα βράδια, όταν οι ΑΠΕ δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε με παραγωγή ενέργειας, ούτε με αποθηκευμένη ενέργεια.