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Στη στεγαστική πολιτική, με στόχο την αύξηση του οικιστικού αποθέματος με προοπτική τη μείωση των ενοικίων αλλά και τη απόκτηση στέγης, ρίχνει το βάρος του για το 2027 το υπουργείο Εσωτερικών με δαπάνη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ τα οποία προορίζονται για όλο τα φάσμα που καλύπτει τη στέγαση των πολιτών.

Η πιο πάνω προσπάθεια αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του υπουργείου για το 2027, ο οποίος ανέρχεται σε €780 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά €1,5 εκατ. σε σχέση με το 2026 και €110,5 εκατ. σε σύγκριση με τις πραγματικές δαπάνες του 2025. Τα προβλεπόμενα έσοδα ανέρχονται σε €246,3 εκατομμύρια.

Όπως προκύπτει από τους αριθμούς, ειδικά για το 2027 η συνολική επένδυση του Κράτους στη στεγαστική πολιτική ξεπερνά τα €70 εκατ.

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα τον προϋπολογισμό του υπουργείου, θα αναφερθεί και στις ακόλουθες ρυθμίσεις/πολιτικές στο θέμα της στέγασης:

-Θα αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης 460 κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν με προσιτό (μειωμένο) ενοίκιο σε κρατική γη στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, συνολικού προϋπολογισμού €70 εκατομμυρίων. Οι εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Δεκέμβριο του 2027, με αναμενόμενη ολοκλήρωση μέχρι τον Απρίλιο του 2031.

Στον προϋπολογισμό γίνεται αναφορά και σε δαπάνη €20 εκατ. τα οποία θα διατεθούν για τα στεγαστικά σχέδια στήριξης ορεινών, μειονεκτικών, ακριτικών και συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου. Το ποσόν αυτό είναι αυξημένο κατά €5 εκατ. Όπως επίσης προκύπτει από τους αριθμούς, από το 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, έχουν εγκριθεί 2.400 αιτήσεις και οι δικαιούχοι ενισχύθηκαν με περίπου €91 εκατ.

Αναφορά γίνεται και στην οικονομική βοήθεια που αφορά 700 νεαρά ζευγάρια κάτω των 41 ετών τα οποία έχουν στηριχθεί με συνολικό ποσό €26 εκατ.

Τέλος, αναφορά γίνεται και στο Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε κρατική γη (σε Κοινότητες) με την καταβολή από τους δικαιούχους του 25% της αξίας της γενικής εκτίμησης. Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η ενίσχυση του πληθυσμού και ή αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Υποβοηθητικό στην προσπάθεια υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής θεωρείται και το γεγονός ότι εντός χρονικού περιθωρίου 40 εργάσιμων ημερών έχουν εκδοθεί περίπου 3.000 άδειες για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες ενώ παράλληλα εντός 80 ημερών εκδόθηκαν περισσότερες από 1.400 άδειες που αφορούν πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα.

Για τις στρατηγικές αναπτύξεις, αναφέρεται πως προωθείται η ανάληψη της διαχείρισής τους από τον Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με στόχο την αδειοδότησή τους εντός 12 μηνών.

Όσον αφορά την υλοποίηση της προσφυγικής στεγαστικής πολιτικής, το 2027 προβλέπεται δαπάνη €85,7 εκατ. ενώ για την τριετία 2027-2029 οι συνολικές πιστώσεις ανέρχονται σε €247,3 εκατ., καλύπτοντας στεγαστικές χορηγίες, επιδότηση ενοικίου, επιδιορθώσεις σε τουρκοκυπριακές κατοικίες και έργα αναβάθμισης στους κυβερνητικούς οικισμούς και στους συνοικισμούς αυτοστέγασης.

Αναφορά γίνεται και στο Σχέδιο «κτίΖΩ», συνολικού προϋπολογισμού €105 εκατομμυρίων για τις τρεις φάσεις του. Για το 2027, ο προϋπολογισμός αυξάνεται στα €16 εκατ. (από €7 εκατομμύρια το 2025 και €11 εκατομμύρια το 2026).

Όσον αφορά την Υπηρεσία Μερίμνης αναφέρεται πως ο αριθμός των δικαιούχων έχει διευρυνθεί κατά 15% με παράλληλη επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων. Εντός του 2027 προωθείται η αναθεώρηση των κριτηρίων επιδότησης ενοικίου. Για το 2027, το προβλεπόμενο ποσό για τα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας ανέρχεται στα €42,6 εκατομμύρια.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, παραχωρείται επιπρόσθετη χορηγία 20% σε πρόσφυγες δικαιούχους των Σχεδίων αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου.

Όσον αφορά τα έσοδα από τις Τουρκοκυπριακές Υπηρεσίες αναφέρεται πως αναμένεται να αυξηθούν κατά €1,3 εκατ., φτάνοντας στα €8,5 εκατ. Η αύξηση προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Δράσης στην περιοχή Μακένζι, που απέφερε ήδη περισσότερες από €857 χιλιάδες, καθώς και από τον εξορθολογισμό των ενοικίων, με πρόσθετα έσοδα €257 χιλιάδων. Τα ποσά αυτά αξιοποιούνται για την επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και την κάλυψη άλλων αναγκών του προσφυγικού κόσμου. Η κρατική χορηγία προς το Ταμείο του Κηδεμόνα κυμαίνεται στα €7,5 εκατομμύρια για το 2027, με συνολική πρόβλεψη €19,5 εκατομμυρίων για την τριετία 2027-2029, διασφαλίζοντας τη συνέχιση του κοινωνικού του έργου.

Σχετικά με τα έργα υποδομής γίνεται αναφορά σε δαπάνη €38 εκατομμυρίων τα οποία αφορούν σε όλες τις Επαρχίες. Στα έργα περιλαμβάνονται οι οδικές παρεμβάσεις στην περιοχή Τσερίου και Αργυρουπόλεως στη Λευκωσία, ο παραλιακός δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας και η σύνδεση Δερύνειας-Σωτήρας, καθώς και έργα στον δεύτερο παρακαμπτήριο Λεμεσού, στην Πάφο και αναπλάσεις σε Δήμους και Κοινότητες.

Στο πλάνο του υπουργείου και η πολιτική προστασία με επικαιροποίηση των εθνικών και επιχειρησιακών σχεδίων, με στόχο την ετοιμότητα διαφόρων συμβάντων. Ο προϋπολογισμός για τις διάφορε δράσεις που προωθούνται ανέρχεται σε €17,8 εκατ.

Στα πλάνα και η προετοιμασία των προεδρικών εκλογών του 2028 για τις οποίες το 2027 θα διατεθεί κονδύλι €650.000.

Στο πλάνο και η στήριξη της υπαίθρου μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Όπως αναφέρεται, στις κοινότητες θα υλοποιηθούν αναπτυξιακά και πολεοδομικά έργα καθώς και έργα υποδομής, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Για το 2027, προγραμματίζεται να συνεχιστεί η υλοποίηση, να ολοκληρωθούν ή να δρομολογηθούν για έναρξη έργα συνολικής επένδυσης πέραν των €44 εκατομμυρίων.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών ανέρχονται στα €263 εκατομμύρια και αποτελούν το 33,1% του συνολικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Οι τακτικές δαπάνες ανέρχονται στα €517,4 εκατομμύρια και αποτελούν το 65% του συνολικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Το ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού για το 2026 αναμένεται να ανέλθει τουλάχιστον στο 85%. Εξαιρουμένων των δαπανών της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων, ήδη σήμερα η υλοποίηση για τους πρώτους 10 μήνες του 2026 είναι αυξημένη σχεδόν κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο κ. Ιωάννου υποδεικνύει, πως «η σταθερή αυξητική πορεία του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών αντικατοπτρίζει τη σταθερή προτεραιότητα και δέσμευση της Πολιτείας να επενδύσει σε πολιτικές, αναπτυξιακά έργα, υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών».