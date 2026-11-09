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Πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, ξέσπασε γύρω στις 04:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/11), στα Πολεμίδια, στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο οδηγός του οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε κίνηση, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά κατά τη διαδικασία στάθμευσής του και το μετέφερε από τον χώρο στάθμευσης στον δρόμο, όπου κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από ηλεκτρικό/ μηχανικό πρόβλημα.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:22.