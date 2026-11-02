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Σε κακόβουλη ενέργεια οφείλεται η φωτιά σε καφετέρια, που ξέσπασε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρυσούλλες. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία Αμμοχώστου κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στη σκηνή, με το πρώτο φως της ημέρας, εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγα λεπτά πριν τις 4 τα ξημερώματα. Επί τόπου έσπευσαν δύο οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου «Λοχίας Αδάμου Αδάμου», καθώς και δύο πυροσβεστικά από τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο το υποστατικό και το περιεχόμενο του.

Μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου αναζητούν μαρτυρίες από περιοίκους και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας παραμένουν άγνωστα, χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για επαγγελματικές αντιζηλίες.