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Σε συνολική ποινή φυλάκισης που θα φτάσει τα τρία χρόνια και τέσσερις μήνες καταδικάστηκε 25χρονος από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού, για υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, εμπρησμού και πρόκλησης κακόβουλων ζημιών.

Ο νεαρός είχε κλέψει όχημα στην Πάφο, το οδήγησε με κατεύθυνση τη Λεμεσό και στη συνέχεια το εγκατέλειψε σε χωματόδρομο, αφού πρώτα του έβαλε φωτιά. Παράλληλα, κρίθηκε ένοχος για την κλοπή μοτοσικλέτας στη Λεμεσό και την πρόκληση ζημιών σε αυτήν.

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα Παρασκευή (30/10) στον 25χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, συντρέχουσες ποινές φυλάκισης τριών ετών για τον εμπρησμό, δύο ετών για καθεμία από τις δύο κατηγορίες κλοπής και εννέα μηνών για καθεμία από τις δύο κατηγορίες κακόβουλης ζημιάς. Παράλληλα, ενεργοποίησε προηγούμενη ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, η οποία είχε ανασταλεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε άλλη υπόθεση, με αποτέλεσμα αυτή να εκτελεστεί μετά την έκτιση των νέων ποινών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 2 Ιουνίου 2026 ο 25χρονος έκλεψε από την Πάφο αυτοκίνητο, το οποίο ο ιδιοκτήτης του είχε σταθμεύσει και αφήσει ξεκλείδωτο, με το κλειδί εντός του οχήματος. Ο κατηγορούμενος οδήγησε το αυτοκίνητο από την Πάφο προς τη Λεμεσό, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής πέταξε σε άγνωστο σημείο μία τηλεόραση που βρισκόταν στο εσωτερικό του οχήματος και ανήκε στον ιδιοκτήτη του. Ακολούθως, στάθμευσε το αυτοκίνητο σε χωματόδρομο και του έβαλε φωτιά, προκαλώντας ζημιές ύψους €8.000.

Σε άλλη περίπτωση, μεταξύ 4 και 8 Ιουλίου 2025, έκλεψε μοτοσικλέτα στη Λεμεσό, στην οποία προκάλεσε κακόβουλα ζημιές ύψους €2.500.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Κακουργιοδικείο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σοβαρότητα και την έκταση της εγκληματικής συμπεριφοράς του 25χρονου, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για διαφορετικά περιστατικά προσβολής της περιουσίας ανυποψίαστων πολιτών. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η συμπεριφορά του υποδηλώνει σοβαρή περιφρόνηση προς τους νόμους και τα δικαιώματα των συμπολιτών του, προκαλώντας παράλληλα αισθήματα ανασφάλειας στην κοινωνία.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις του συνδέονταν με την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ωστόσο, το Κακουργιοδικείο ξεκαθάρισε ότι η εξάρτηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη διάπραξη των αδικημάτων. Μάλιστα, υπέδειξε ότι ο εμπρησμός και η κλοπή του αυτοκινήτου διαπράχθηκαν λίγους μήνες μετά την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, στις 27/11/2025, να αναστείλει την εκτέλεση προηγούμενης ποινής φυλάκισης τεσσάρων μηνών που του είχε επιβληθεί σε άλλη υπόθεση.

Σύμφωνα με το Κακουργιοδικείο, η διάπραξη νέων και σοβαρότερων αδικημάτων καταδεικνύει ότι ο κατηγορούμενος δεν εκτίμησε την ευκαιρία που του είχε δοθεί.

Στα ελαφρυντικά που λήφθηκαν υπόψη ήταν το γεγονός ότι από τον εμπρησμό δεν προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, ούτε επέκταση της φωτιάς ή πρόκληση περαιτέρω ζημιών. Επίσης, σημειώθηκε ότι δεν υπήρξε προσχεδιασμός των πράξεων, ούτε αποκόμισε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη την παραδοχή του, την εξοικονόμηση πολύτιμου δικαστικού χρόνου, καθώς και το γεγονός ότι ο ίδιος προέβη σε ομολογία στην Αστυνομία την επόμενη ημέρα του εμπρησμού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει και η παραδοχή των παλαιότερων αδικημάτων. Ως ένδειξη μεταμέλειας συνεκτιμήθηκε και η πρόθεσή του να αποζημιώσει τους δύο παραπονούμενους.

Ωστόσο, οπως υπογραμμίζει στην απόφασή του το Κακουργιοδικείο, το βεβαρημένο ποινικό του μητρώο αποτέλεσε παράγοντα που περιόρισε τα περιθώρια επιείκειας, ενώ το Κακουργιοδικείο υπέδειξε ότι σε υποθέσεις τέτοιας σοβαρότητας οι προσωπικές περιστάσεις του κατηγορουμένου έχουν περιορισμένη σημασία.

Πέραν των ποινών φυλάκισης, εκδόθηκαν διατάγματα αποζημίωσης των δύο παραπονουμένων, ύψους €8.000 για τις ζημιές στο αυτοκίνητο και €2.500 για τις ζημιές στη μοτοσικλέτα.

Τέλος, το Κακουργιοδικείο διέταξε την άμεση εκτέλεση των ποινών που επιβλήθηκαν στην παρούσα υπόθεση, με συνυπολογισμό του χρόνου που ο 25χρονος τελεί υπό κράτηση, ενώ η προηγούμενη τετράμηνη ποινή θα εκτελεστεί μετά την ολοκλήρωσή τους.