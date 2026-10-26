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Καταζητείται ο SHYBAL ADITYA DEY, 21 ετών, από τη Μπαγκλαντές, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και κλοπής, τα οποία διαπράχθηκαν στις 07/10/2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό τηλεφώνου 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.