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Καταζητείται ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΣ, 44 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και πλαστοπροσωπίας, αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου, 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.