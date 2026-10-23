Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Κύπρος συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή δράση της Europol και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) LABOUR EXPLOITATION ACTION DAYS, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 20 Σεπτεμβρίου 2026, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Αστυνομία Κύπρου και συγκεκριμένα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.Μ.) και τοπικών Αστυνομικών Σταθμών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενήργησαν συντονισμένους ελέγχους σε 12 υποστατικά στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε αγροτικά υποστατικά, φάρμες εκτροφής ζώων, εστιατόρια και ιδιωτικές επιχειρήσεις εντός βιομηχανικών ζωνών. Εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν συνολικά 83 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων. Ένα πρόσωπο αναγνωρίστηκε ως θύμα εμπορίας προσώπων με σκοπό την εργασιακή του εκμετάλλευση. Διαπιστώθηκαν επίσης παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούσαν 19 εργαζομένους από τρεις εργοδότες, για τις οποίες το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε σχετικές καταγγελίες. Παράλληλα, τρία πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία.

Η δράση LABOUR EXPLOITATION ACTION DAYS εντάσσεται στο πλαίσιο του EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) και συντονίστηκε από τη Σουηδία, με τη στήριξη της Europol και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA). Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 34 χώρες, καθώς και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι συνοριακές αρχές, οι αρχές επιθεώρησης εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και οι φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της Europol σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δράση οδήγησε στη σύλληψη 27 προσώπων και στον εντοπισμό 248 πιθανών θυμάτων εμπορίας προσώπων και εργασιακής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν περιπτώσεις εμπορίας προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την επαιτεία και την οικιακή δουλεία, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σοβαρότερες μορφές οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη.