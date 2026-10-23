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Προσοχή σε ύποπτα μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία συστήνει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, στο πλαίσιο της εκστρατείας ΑΣΠiS για την προστασία των πολιτών από τις ηλεκτρονικές απάτες.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά, με τη συνεργασία του Συνδέσμου, του Γραφείου Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Αστυνομίας Κύπρου. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για τις μεθόδους εξαπάτησης και η ενίσχυση της ασφάλειας στις ψηφιακές συναλλαγές.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος καλεί τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή αιτήματα για κωδικούς πρόσβασης ή κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών. Ως προειδοποιητικές ενδείξεις επισημαίνει την αίσθηση του επείγοντος που επιχειρούν να δημιουργήσουν οι αποστολείς, τους ύποπτους συνδέσμους και τα αιτήματα για άμεση επιβεβαίωση στοιχείων.

Όπως αναφέρει, οι μέθοδοι των επιτήδειων εξελίσσονται διαρκώς, καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η ψηφιακή επικοινωνία αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας. Η ενημέρωση και η πρόληψη παραμένουν, συνεπώς, βασικά μέσα προστασίας των πολιτών και της περιουσίας τους.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι οι τράπεζες επενδύουν στην ασφάλεια των συστημάτων και των συναλλαγών τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους και τις διαθέσιμες πρακτικές προστασίας.

Πληροφορίες για την αναγνώριση και αποφυγή ηλεκτρονικών απατών διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Μέσω της εκστρατείας ΑΣΠiS, οι συμμετέχοντες φορείς αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην πρόληψη περιστατικών απάτης, με έμφαση στην εγρήγορση και την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.