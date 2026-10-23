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Αναφορές μελών του πληρώματος ότι το πλοίο Filo Jet θα βυθιζόταν και ότι η εταιρεία δεν επένδυε στη συντήρησή του εντοπίστηκαν σε ηχητικές καταγραφές που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης του ναυαγίου της 30ής Αυγούστου, ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Οι εννέα ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα εκ νέου ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας, το οποίο διέταξε την «κράτησή» τους για ακόμη επτά ημέρες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου από αμέλεια.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι εξετάστηκαν καταγραφές 32 ημερών από τον καταγραφέα δεδομένων ταξιδιού, ενώ απομένουν άλλες 34 ημέρες. Δεν υπάρχει ηχητική καταγραφή από την ημέρα του ναυαγίου.

Στο υλικό καταγράφονται συζητήσεις για βλάβες στο πηδάλιο, στο ραντάρ και στις κάμερες, καθώς και εισροή υδάτων σε προηγούμενα δρομολόγια. Μέλη του πληρώματος ακούγονται να λένε «αυτό το πλοίο θα βυθιστεί», ενώ σε άλλη καταγραφή ο καπετάνιος αναφέρει ότι η κατάστασή του είναι πολύ κακή και ότι μπάζει νερά.

Στις έρευνες θα συμμετάσχουν πανεπιστημιακός πραγματογνώμονας και κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων από την Τουρκία. Οι καταζητούμενοι για την υπόθεση αυξήθηκαν σε έξι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τρίχρονου κοριτσιού που αγνοείται.

Συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το «δικαστήριο», ζητώντας δικαιοσύνη και διαμαρτυρόμενοι για την αργή πρόοδο της έρευνας.

ΚΥΠΕ