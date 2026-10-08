Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε σήμερα στα ανοικτά της Κερύνειας από το ναυάγιο της 30ης Αυγούστου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, έχουν αρχίσει οι εξετάσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας του θύματος.

Χθες είχε ανακοινωθεί ότι αγνοούνταν ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο βυθισμένο πλοίο. Με την ανακοίνωση της ανεύρεσης μιας σορού ακόμα σήμερα, μένει ακόμη μόνο ένας αγνοούμενος να εντοπισθεί. Ο αριθμός των νεκρών που έχουν εντοπιστεί είναι 27.

ΚΥΠΕ