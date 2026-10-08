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Σκληρή επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για «αδιαλλαξία» και «πολιτική καταπίεσης» των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου με τη στήριξη τρίτων χωρών και λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την εθνική της ασφάλεια.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ τοποθέτησε την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της τουρκικής πολιτικής ασφαλείας.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος μέσω συνεργασιών με άλλες χώρες.

«Παρακολουθούμε στενά τα βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς για την αύξηση της πολιτικής της επιρροής και την ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας με εξωτερική υποστήριξη και λαμβάνουμε με αποφασιστικότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της εθνικής μας ασφάλειας», δήλωσε.

Ο Γκιουλέρ επανέλαβε ότι η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει, όπως είπε, την ασφάλεια και τα «νόμιμα δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων, καθώς και τα συμφέροντα της ίδιας και του ψευδοκράτους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στα κατεχόμενα, τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκει να εμποδίσει η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ είπε πως η Λευκωσία παρενέβη προς την UEFA εναντίον της διοργάνωσης αθλητικού καμπ της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα τον Σεπτέμβριο, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες παρεμβάσεις για μουσικό φεστιβάλ.

«Οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντανάκλαση του παραληρήματος και της αδιαλλαξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς», ισχυρίστηκε.

Απευθυνόμενος μάλιστα στη διεθνή κοινότητα, έθεσε το ερώτημα: «Σε ποιο σημαντικό ζήτημα μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με εκείνους που δεν ανέχονται ούτε καν διεθνείς εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και νεανικές δραστηριότητες και προσπαθούν να τις εμποδίσουν;»

Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτική που, κατά την τουρκική θέση, εφαρμόζεται κατά των Τουρκοκυπρίων από τη δεκαετία του 1960 συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Γκιουλέρ επικαλέστηκε εκ νέου τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης.

«Η Τουρκία, τόσο λόγω των εγγυητικών της δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο όσο και λόγω των ιστορικών της ευθυνών, διατηρεί την αποφασιστικότητα να προστατεύσει την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων», ανέφερε.

Στην ίδια ομιλία, ο Τούρκος Υπουργός παρουσίασε την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή ως βασικά μέτωπα της τουρκικής στρατηγικής ασφαλείας.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη νέα Συμφωνία Κοινής Άμυνας που υπογράφηκε στη Μέκκα, χαρακτηρίζοντάς την «αποτελεσματική και ισχυρή αντανάκλαση» της πολιτικής συμμαχιών της Άγκυρας.

ΚΥΠΕ