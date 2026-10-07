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Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας βρίσκεται το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις για τη νέα φάση των ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, με την Άγκυρα να θέτει ως στόχο την ολοκλήρωση των μηχανικών μελετών εντός του 2026 και τη λειτουργία του αγωγού το 2028.

Σύμφωνα με τη Γενί Σαφάκ, στο πλαίσιο της NAVTEX που έχει εκδοθεί για την περίοδο 1–25 Οκτωβρίου, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο πραγματοποιεί εργασίες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νότιων ακτών της Τουρκίας και των βόρειων ακτών της Κύπρου.

Οι έρευνες αφορούν τον σχεδιαζόμενο αγωγό Αναμούρ–Τεκνετζίκ, ο οποίος προορίζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στα κατεχόμενα.

Με βάση τον τουρκικό σχεδιασμό, ο αγωγός θα ξεκινά από το Αναμούρ της Μερσίνας και θα καταλήγει στο Τεκνετζίκ, ανατολικά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Το συνολικό μήκος του υπολογίζεται περίπου στα 101 χιλιόμετρα, εκ των οποίων περίπου 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται στη θάλασσα και τέσσερα στην ξηρά.

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση δύο αγωγών διαμέτρου 22 ιντσών.

Οι μηχανικές και τεχνικές μελέτες αναμένεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να ολοκληρωθούν μέσα στο 2026, ενώ η έναρξη λειτουργίας του έργου τοποθετείται χρονικά στο 2028.

Σε πρώτη φάση, το φυσικό αέριο που θα μεταφέρεται από την Τουρκία προορίζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα κατεχόμενα. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα, θα διαφοροποιηθεί το ενεργειακό μείγμα και θα μειωθεί το κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του έργου. Σύμφωνα με τη Γενί Σαφάκ, ο αγωγός πρόκειται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει αμφίδρομη ροή φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά το αέριο θα μεταφέρεται από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι, εφόσον στο μέλλον υπάρξει παραγωγή φυσικού αερίου γύρω από την Κύπρο ή ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ποσότητες αυτές θα μπορούσαν να διοχετεύονται μέσω του συγκεκριμένου δικτύου προς την Τουρκία.

ΚΥΠΕ