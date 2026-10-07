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Την απάντηση ότι «έχουν καταγραφεί προσεκτικά» τα ζητήματα που έθεσε η τ/κ πλευρά σχετικά με την παρεμπόδιση διεξαγωγής μουσικών φεστιβάλ και της ποδοσφαιρικής κατασκήνωσης της Μπαρτσελόνα και οι ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπό τους στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, ανάφερε ότι έλαβε από την ΕΕ ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμαν.

Ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν δημοσιοποίησε χθες βράδυ πως έλαβε απάντηση χθες στις επιστολές που είχε στείλει στις 28 Αυγούστου στα αρμόδια μέρη, κυρίως στον ΟΗΕ και την ΕΕ, σχετικά με τις «αυξανόμενες ενέργειες της ελληνοκυπριακής ηγεσίας που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη», όπως τα δύο προαναφερόμενα, εφιστώντας την προσοχή, ως τουρκοκυπριακή πλευρά, «στην αρνητική ατμόσφαιρα που δημιουργείται από αυτές τις δραστηριότητες».

Στην επιστολή του, προσθέτει ο κ. Έρχιουρμαν, σημείωνε επίσης τη χρονική συγκυρία που αυτά τα γεγονότα συνέβησαν. Και στην απαντητική επιστολή, συνεχίζει, υπενθυμίζεται η πρόσφατη επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στο νησί, τονίζοντας ότι η εδραίωση εμπιστοσύνης και η προώθηση μιας θετικής ατμόσφαιρας μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων είναι σημαντική για τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος.

Επιπλέον, αναφέρεται στην απαντητική επιστολή – σύμφωνα πάντα με τον κ. Έρχιουρμαν – ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η οικοδόμηση γεφυρών, η βελτίωση του διαλόγου και η προώθηση της επαναπροσέγγισης μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, καθώς και μεταξύ Τουρκοκυπρίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2004 σχετικά με τον τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι η κοινωνία των πολιτών και οι ιδιωτικοί οργανισμοί, ιδίως εκείνοι που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των Τουρκοκυπρίων, ιδίως των νέων, και στην ενίσχυση των στενότερων σχέσεων μεταξύ Τουρκοκυπρίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάδουν με τους στόχους που ορίζονται στην προαναφερθείσα απόφαση της ΕΕ.

ΚΥΠΕ