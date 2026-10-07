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Εκείνος που είπε πρώτος το «Σεισμός, σεισμός, Συναγερμός» πρέπει να νήστευε 100 ημέρες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) σείεται. Ωστόσο, όπως λένε και οι σεισμολόγοι, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο δεν είναι ο σεισμός αυτός καθαυτός, αλλά οι μετασεισμοί που ακολουθούν τον κυρίως σεισμό. Πριν από κάθε μεγάλο σεισμό, οι ειδικοί ελέγχουν τη σεισμική ακολουθία.

Αυτή μπορεί να δώσει μιαν ένδειξη για το κατά πόσον επίκειται ένας μεγάλος σεισμός και κατά πόσον μπορείς να προετοιμαστείς. Πρέπει να γίνει εκτόνωση, όπως την ονομάζουν, χωρίς, ωστόσο, ουδείς να γνωρίζει την ημέρα και την ώρα που θα γίνει. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, λοιπόν, αυτή η σεισμική ακολουθία όχι απλώς δεν χτύπησε καμπανάκια, αλλά, αντί κάποιοι στην Πινδάρου να μεριμνήσουν για τη σεισμική επάρκεια του κτηρίου, είχαν άλλες έγνοιες.

Όπως είναι φυσικό, όταν τρίζουν τα θεμέλια και εσύ φτιάχνεις το ρετιρέ, δεν πρόκειται να γλιτώσεις όταν έρθει ο μέγας σεισμός. Ουσιαστικά, το επίκεντρο του σεισμού είναι εδώ και χρόνια η Πινδάρου και, αντί να κάνουν το κτήριο αντισεισμικό, θωράκιζαν τον 5ο όροφο θεωρώντας πως όταν θα έπεφτε το κτήριο θα γλίτωναν αυτοί που είχαν τις θέσεις τους στο ρετιρέ…

Ζακ.